新世界擬賣尖沙咀凱悅酒店一半股權！　估值30億港元

據彭博報導，有知情人士透露，新世界發展（0017）正與新加坡華業集團展開洽談，計畫出售其持有的尖沙咀凱悅酒店50%股權。因相關討論屬保密性質，知情人士要求匿名。



傳新加坡華業集團正洽談全幢酒店

據透露，此筆潛在交易對尖沙咀凱悅酒店（Hyatt Regency）估值約30億港元（約3.82 億美元）。此外，持有該酒店另一半股權的阿布達比投資局（ADIA），目前亦正同時洽談將其持股出售給華業集團。

估值30億港元 平均每間客房787萬

新世界發展目前在香港擁有4間酒店，包括君悅酒店、萬麗海景酒店、尖沙咀凱悅酒店及沙田凱悅酒店，總房間數2,343個。其中，尖沙咀凱悅酒店位於尖沙咀河內道18號名鑄的3至24樓，總樓面面積27.7萬平方呎，總房間數目381間，以30億港元估值計，每間客房約787萬元。

尖沙咀凱悅酒店（Hyatt Regency）估值約30億港元（約3.82 億美元）。

日前分拆上海物業為REITs 積極改善負債

在經歷內地與香港長達數年的房地產市場低迷後，這家負債累累的發展商正尋求改善資產負債表的方法。此前，新世界一直與黑石集團進行的注資談判，但該筆交易已於今年早些時候陷入停滯。

新世界近期已獲准在中國內地上市房地產投資信託基金（REIT），預計將帶來 32.4 億元人民幣（約 4.84 億美元）的淨收益，主要用於償還債務及補充公司一般營運資金。

目前，華業集團與阿布達比投資局均對此報導拒絕置評，新世界發展亦未立即回應置評請求。知情人士提醒，交易條款仍有可能調整，且最終未必能達成正式協議。

受到業績與債務壓力影響，新世界發展今年以來股價已累計下跌約 19%，表現顯著落後於大市。公司將於 9 月 30 日公布截至 6 月 30 日止財政年度的全年業績。

5月傳新世界考慮賣港酒店資產組合 價值達156億港元

事實上，今年5月份，市場已傳出新世界正考慮出售其價值20億美元（156億港元）的香港酒店資產組合50%股權，擬出售的資產組合包括君悅酒店、萬麗海景酒店和尖沙咀凱悅酒店，阿布達比投資局持有該組合的另外50%股權。

資料顯示，新世界與阿布達比投資局附屬HIP Company Limited於2015年成立合資公司，注入上述3家酒店的全部權益，涉及轉讓股權總代價185億元。