上交所首個港資C-REIT！新世界分拆上海K11物業　發行規模逾38億

新世界發展（0017）分拆資產上市，提升資產流動性。該公司最新宣佈，其建議於上海證券交易所（「上交所」）分拆上市的證券投資基金（「NWD C-REIT」）（「 建議分拆」）申請已獲上交所出具之受理通知書。

預期發行規模約為38.18億人幣

新世界指，NWD C-REIT的底層資產為上海K11 Art Mall購物藝術中心及上海K11 ATELIER新世界大廈（「底層資產」），為新世界發展獨資持有。完成建議分拆後，集團將繼續擔任底層資產的營運管理人，提供營運管理、物業管理及相關管理服務。底層資產將繼續以集團的「K11」品牌進行市場營銷。

NWD C-REIT預期發行規模約為人民幣38.18億元。新世界發展將認購至少20%權益，其餘將由戰略投資者、機構投資者及公眾投資者認購。認購完成後，集團所得款項淨額約為人民幣32.4億元。

新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚。

新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚表示：「NWD C-REIT將會是首個港資的內地商業不動產REIT。新世界發展在內地核心商圈深耕多年，形成成熟的K11 品牌營運模式。這次成立NWD C-REIT 充分體現新世界發展及K11 在中國內地市場的強大品牌實力，是推進資產管理及資本運作的重要里程碑。」

她補充：「是次建議分拆將可望為集團拓寬內地資本渠道，釋放資產價值，讓集團將資源重新投放於其他項目，支持未來增長。再者，透過收取分派，NWD C-REIT將會成為回報穩定的資本工具，而集團亦會透過輕資產模式，繼續受惠於底層資產的業務前景及業績。」

日後繼續將此類資產證券化

集團又稱，在中國內地擁有及經營眾多優質資產，包括杭州K11 購物藝術中心及上海K11 ELYSEA項目將相繼落成。日後繼續將此類資產證券化，對集團回收資本、提升改善流動性及去槓桿的策略尤為重要。

集團亦已獲得控股股東Chow Tai Fook Enterprises Limited（周大福企業有限公司）的不可撤回承諾。如新世界發展就建議分拆召開股東特別大會，控股股東將就任何相關決議案投贊成票。