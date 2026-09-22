港交所擬鬆主要交易門檻　惟專家批撤分拆上市配額如「自打嘴巴」

港交所（0388）刊發第二階段上市競爭力檢討諮詢文件，大幅放寬「主要交易」門檻至50%或以上，並將分拆上市暫止期由三年縮短至一年，同時撤銷分拆上市的「保證配額」規定。



文件核心方向為「簡化程序、降低合規成本」，涵蓋須予公布的交易、關連交易及分拆上市等範疇。業界人士向《香港01》表示今次諮詢文件對上市公司屬「鬆綁」，但認為取消分拆上市「保證配額」的理由不充分，應予保留。



港交所刊發第二階段上市競爭力檢討諮詢文件，大幅放寬「主要交易」門檻至50%或以上。（資料圖片）

港交所建議主要交易門檻升至50%

根據諮詢文件，聯交所建議精簡計算交易影響的百分比率，刪除最常出現異常結果的「盈利比率」，並容許上市發行人在計算代價比率時，將交易代價與其市值或資產淨值兩者中較高者作比較。

交易分類及門檻方面，新建議將主要交易門檻提高至50%或以上（涉及財務資助或證券等投資活動除外，維持25%），意味著一般商業交易中適用規模測試在5%至50%之間者將歸類為「須予披露的交易」。

港交所亦建議刪除「非常重大的出售事項」及「非常重大的收購事項」的交易分類。針對分拆上市，諮詢文件提出多項便利措施：符合特定條件的合資格發行人（如符合《第15項應用指引》、市值≥100億港元且收益≥10億港元，及餘下業務收益及總資產佔比>50%）可自行評估是否合規，毋須事先獲得聯交所批准；同時建議刪除現行要求現有股東能獲得新公司股份的「保證權利」（保證配額）規定，並將母公司在首次上市後不得提出分拆上市申請的暫止期，由現行的三年大幅縮短至一年。

專家批撤分拆配額如自打嘴巴

宏高證券董事梁杰文認為，刪除「盈利比率」合理，因該比率易生極端數字，刪除可減少市場混亂。他指主要交易門檻放寬至50%實際影響不大，因大部分議案都會通過，小股東本身亦無真正否決權，只算失去表達反對的機會，符合整體「鬆綁」趨勢。

但他對取消分拆上市「保證配額」有保留，認為理由不充分，應予保留。他指分拆到內地上市時，股東因法律所限無法認購；若分拆在香港上市，現行機制可讓股東優先認購分享價值。他形容該項建議如「自打嘴巴」，變相削弱散戶權益。

他認為今次諮詢文件對港股屬「鬆綁」，放寬門檻及縮短暫止期後，分拆上市企業「多就一定多」。對散戶直接影響不大，但提醒未來缺乏「保證配額」下，分拆上市不再保證現有股東獲配新股，投資者需更依賴市場分析及自身判斷。