施政報告｜港交所︰積極落實港府戰略重點　全面提升香港競爭力

行政長官今天﹙16日﹚發表《香港第一個五年規劃》及2026年《施政報告》。

香港交易所﹙0388﹚主席唐家成表示：「我們歡迎特區政府今天發表的首個香港五年規劃及2026年施政報告，兩份政策文件清晰闡述香港未來五年的發展願景及策略方向，帶領香港主動對接國家發展戰略，推動香港實現長期及以價值為本的可持續發展。隨著國家加快建設金融強國，香港將繼續發揮在『一國兩制』下『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢。」

他又指，「香港交易所將全力配合施政方向，進一步鞏固提升香港國際金融中心的地位，持續提升香港作為全球離岸人民幣樞紐的功能，並支持大宗商品交易生態圈的發展。我們期待與特區政府、監管機構、市場參與者及其他持份者繼續緊密合作，積極落實政府的戰略重點，全面提升香港的競爭力，深化與內地及國際市場的互聯互通，進一步鞏固香港連接中國與全球資本、機遇及創新的重要角色。 」

香港交易所集團行政總裁陳翊庭。（資料圖片）

陳翊庭︰全力支持相關重要規劃

另外，香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示：「香港首個五年規劃及2026年施政報告描繪了特區政府對積極貢獻國家高質量發展的宏大發展願景。香港交易所是香港金融市場的核心，並肩負金融市場基礎設施營運者的重要角色，將全力支持相關重要規劃，透過以連接『人、貨、場』為主線，構建更全面、更具國際競爭力的多元資產生態圈。

香港交易所將繼續積極推進各項戰略舉措，聚焦四大策略方向，包括：拓展離岸人民幣資產、固定收益、貨幣及大宗商品生態圈；深化二級市場生態圈的廣度和深度；提升香港作為國際融資平台的競爭力；以及運用科技賦能金融市場基礎設施。通過落實這些策略方向，我們致力吸引更多全球長期資本、支持優質企業發展、推進人民幣國際化，以及提升市場風險管理能力，從而構建更穩健和更具活力的金融市場，鞏固提升香港作為領先國際金融中心的地位。 」