3年豪擲300億！　美團加碼即時零售　打造「30分鐘商品圈」

美團（3690）旗下即時零售品牌「美團閃購」週二（22日）於「2026美團即時零售產業大會」上發布「商品NEXT」計劃，未來3年將投入300億元（人民幣，下同）資源，攜手品牌商及零售商共建「30分鐘商品圈」，期望用戶能獲得「百萬好商品可選、30分鐘就能到手」的購物體驗。



即時零售規模破萬億 料提早實現2000億階段性目標

美團核心本地商業CEO王莆中表示，目前即時零售行業規模已突破萬億元，交易用戶規模亦達到5億。而對於美團到2027年建設10萬家閃電倉、實現2000億元商品交易總額的目標，王莆中亦於會上透露，根據目前最新掌握的營運數據，預計一定會提早實現。

他認為，經過需求培養與網絡鋪設，美團預計從「店倉配時代」跨入「商品時代」，即在未來三年，為全國每個商圈新增百萬優質商品。

即时零售的下一站是从“店仓配时代”大踏步跨入“商品时代”。图为美团核心本地商业CEO王莆中现场演讲。

「商品NEXT」投300億 共建「30分鐘商品圈」

美團副總裁、閃購事業部負責人肖昆認為，即時零售的商品機會大、前景廣闊，但商品並不好做。因此，「商品NEXT」計劃三年內斥資300億，為品牌商、零售商提供涵蓋選品、鋪貨、加速動銷、商品開發的方案，共建「30分鐘商品圈」。例如，美團閃購將提供涵蓋商品信息AI託管、神價、商品推廣、精準營銷、聯合投放的全套支持工具。