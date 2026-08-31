美團利潤飆七成屬「發水」？　專家點評季績　股價最樂觀睇85元

美團（3690）連蝕三季後終於錄得盈利，次季經調整淨利潤按年飆近7成至25.2億元人民幣，純利更按年大升4.8倍至21.5億元人民幣。然而，股價未見亢奮，周一﹙31日﹚績後升不足2%，收報78.9港元。



業績「靚仔」，股價反乏力。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城認為，美團扭虧轉盈是一件好事，但市場現時更關注內地消費需求能否全面復甦，以及美團核心業務增長是否仍具爆發力，因此投資者對業績的反應比較「普普通通」。他對美團保持「審慎樂觀」的態度，建議目標價85港元，較現價潛在升幅約7.5%。

美團外賣（資料圖片）

外賣戰放緩帶動營收 內地消費氣氛待改善

溫鋼城指出，美團過去一段時間受「內捲」及補貼競爭拖累，盈利受到壓力。隨着行業競爭有所改善，公司不再需要「派奶茶」吸客，有助改善利潤表現。美團次季淨利潤約25億元人民幣，按年增長接近七成，營收則按年增長約14%突破千億元人民幣，「這個營收，即是做多了生意啦，絕對是一個亮點。」

不過，溫鋼城認為，目前內地消費氣氛仍未算強勁，內需相關股份整體表現亦相對普通，即使部分個別餐飲企業業績不俗，亦未形成全面復甦的格局。而美團是屬於需要市場消費氣氛全面改善後，受惠才會顯著擴大的企業。他續稱，消費者即使整體消費意欲不高，仍可能因為「費事出街」而選擇叫外賣，因此日常的外賣需求「不可以拿它作為一個經濟好好的指標」。

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城（資料圖片）

老本行難有大增長 新業務「有總好過無」

除了傳統外賣業務，美團近年亦積極發展新業務，包括LongCat AI相關業務、酒店及旅遊，以及與商戶營運合作的服務等。美團在財報披露新業務的經營虧損由 2025 年次季的 18.81 億元略略收窄至 17.39 億元人民幣。

雖然仍然錄季度虧損17億，但溫鋼城認為，新業務「有總好過無」，目前表現可算「so far so good」。他指出，美團本業仍主要依賴餐飲外賣，期內核心本地商業業務的經營溢利由37億元升至57億元人民幣，但始終外賣業務經過多年發展後已具相當規模，「已經去到一個要再大幅增長應該比較難」的階段，因此市場對美團未來盈利增長的想像空間相對有限，亦是市場對績後的熱情「普普通通麻麻地」的原因之一。

美團本業仍主要依賴餐飲外賣，期內核心本地商業業務的經營溢利由37億元升至57億元人民幣，但始終外賣業務經過多年發展後已具相當規模。（Getty）

「其他收益」撐起純利飆七成 惟對提振恐難持久

事實上，美團次季表現，仍然獨力難支，「本業」賺錢，尚未補到新業務「失血」情況。

雖然次季經調整淨利潤按年飆近7成，但翻閱財報，經營溢利的主要增長動力為「其他收益淨額」，約為35 億元人民幣，較2025年同期的8.08 億元人民幣大升約3倍。美團解釋主要是由於2026年第二季度若干投資的收益淨額，以及於2025年第二季度錄得與美团優選戰略轉型相關的開支。

美團投資多項具身智能項目，例如宇樹科技。溫鋼城則認為：「除非股價升到好多、好犀利啦，但如果你正常新股上市，最重要就是剛剛上市的一頭半個月，過了一頭半個月方面來講可能要它再大升就比較困難少少。」因此。投資相關收益對美團方面的幫助可能會較為短暫。

資料顯示，近日掛牌的宇樹科技，上市9個交易日股價近乎「腰斬」，最新市值約2,285億元人民幣 。美團通過漢海信息、成都龍珠、Galaxy Z三家主體（均屬美團系）合計持有約9.65%公司股份，持股市值約莫260億港元，而美團目前市值逾4,400億港元。

美團無人機外賣。（歐嘉樂攝）

短期樂觀目標價85元

股價方面，溫鋼城指出，美團利潤改善幅度不算小，但股價「好斯文」地上升，未如其他公司業績公布後大升三至五個百分點的股份般受到追捧。

技術走勢上，美團現時10天、50天及100天線在約82元附近出現三線匯聚，溫鋼城認為，後市能否突破82元將是重要觀察位。「今日方面因為是陰燭，好彩就叫今日全日個波幅區間就不算差，現在有點超賣，有點機會看看會不會可以博到反彈。」

對於目標價，溫鋼城假設反彈得徹底的話，相信有機會去到 20 天線，不過 20 天線是正在呈現跌幅狀態，「所以最樂觀的話我想先看到去大概 85 元左右先。」

他形容自己對美團目前維持「審慎樂觀」，認為股價若進一步反彈至85元並不算過分，從現水平計算約有一成上升空間。所以他建議「有貨揸住先」，無貨的投資者，現階段買都可以。至於止蝕位方面，他建議以上星期五（28日）的低位約76元作為止蝕參考。