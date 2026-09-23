中國AI股冧檔　智譜急瀉12%　傳內地對DeepSeek和月之暗面啟調查

中國監管機構據報對初創企業DeepSeek和月之暗面啟動數據安全調查，消息拖累市場氣氛，中國人工智能(AI)大模型開發商股價走低。

Information發布有關報導後，智譜﹙2513﹚和MiniMax急瀉，前者目前瀉12%，後者瀉5.7%。其他擁有自主AI模型的科技公司股價也出現下跌，阿里巴巴﹙9988﹚瀉4.4%、小米﹙1810﹚瀉3.3%、騰訊﹙0700﹚瀉2.1%。

這家美國科技新聞媒體的報導還補充稱，此次調查始於Anthropic指控稱DeepSeek和月之暗面曾將敏感用戶數據轉送至Claude模型進行處理。

彭博報道指出，這一事態發展加劇了投資者的擔憂，即在圍繞AI安全性的爭論日益激烈之際，中國AI企業可能面臨更嚴格的審查。圍繞美國總統川普和中國國家主席習近平在即將舉行的峰會上就AI行業達成協議的預期正在增加。

Gavekal Capital組合經理Leonid Mironov向彭博表示，投資者「害怕」北京可能加強對該行業的監管。他補充道，由於監管範圍尚不明確且可能導致中國AI大模型的開發放緩，市場情緒因此轉弱。

港股盤中失守25000點關口，恒指現報24851點，挫235點或0.94%。另外，國指挫0.99%、科指挫1.42%。