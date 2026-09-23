大摩駐港高層誤發電郵洩露內部文件　逾百宗投行業務項目曝光

彭博引述知情人士稱，摩根士丹利一名員工不慎洩露了一份內部文件，其中列出了該行在亞洲正在爭取及跟進的100多項投銀交易，令其項目儲備的部分細節曝光。



彭博新聞看到並經知情人士證實的一份副本顯示，該文件中包含了中國、韓國、印度等地的首次公開募股(IPO)候選項目。清單主要覆蓋亞洲地區，但也包括歐洲、中東和非洲，還列出了支持這些企業的私募股權基金和養老基金，以及一些已被擱置的項目。

知情人士透露，投資銀行部亞太區金融贊助業務負責人Mohamed Atmani本周通過電子郵件向部分客戶發送了這份交易清單，隨後他試圖撤回郵件。Instagram上的一個賬號也發布了一份模糊的文件副本。

這位銀行家原本打算發送一份面向客戶版本的文件，其中主要包含私募股權行業的最新動態和近期交易更新，但卻誤發了內部版本，其中一些內容包含大量股價敏感信息。

報道指，Atmani是摩根士丹利駐香港的一位董事總經理，於2018年加入該行。對於此事他未立即置評，記者也未能聯繫到他作進一步回應。

大摩稱，已迅速採取措施處理此次無意中洩露信息的事件

大摩︰極其重視客戶信息保密

摩根士丹利在發給彭博新聞的一份聲明中表示，公司極其重視客戶信息保密性。

「我們已迅速採取措施處理此次無意中洩露信息的事件，並繼續與相關方保持溝通，」這家總部位於紐約的公司向彭博表示。

對於這家多年來一直位列香港股票發行和亞洲併購業務承銷商前列的銀行而言，此次事件無疑是一次令人尷尬的失誤。此類錯誤實屬罕見，突顯了投銀團隊所處理信息的敏感性，潛在客戶交易的細節通常都會受到嚴密保護。

目前尚不清楚客戶和相關方是否已與摩根士丹利聯繫，以及該行將如何處理此事。