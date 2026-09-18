異動股｜聯想半日飆7.5%　大摩預測收入加速　續「增持」評級

聯想集團（0992）現價升7.46%，半日收報36.88元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅18.2%。該股成交約6,540萬股，涉資23.41億元。聯想控股（3396）升10.21%，報21.8元。



聯想早前於中國BEST會議上稱，預計基礎建設業務（ISG）收入將持續加速，而個人電腦方面的業務將在今年下半年開市放緩。而聯想的管理層亦將維持短期淨利潤率目標至5%，長期目標則為提升至介乎5%至8%。

通用伺服器、AI伺服器需求強勁

摩根士丹利發研究報告，將維持聯想集團「增持」評級，目標價46港元。報告指，聯想持續看到通用伺服器及AI伺服器需求強勁。從客戶結構來看，雲端客戶約佔伺服器收入的七成，當中新雲端亦歸入此類，企業及中小企業客戶則約佔三成。因此，在現有的預測基礎上，大摩預計截至今年9月底的2027財年第二季，聯想收入將按年繼續加速，利潤率可按季持平。不過大摩提醒，若AI需求快於預期，收入增長會更強，但利潤率將相應下降。

至於其他業務，大摩認為聯想的企業通用伺服器需求仍然強勁，將繼續推動集團利潤率擴張；至於AI晶片方面，該行認為聯想或較遲進入GB300市場，但相信VR200出貨時間與領先供應商一致。而個人電腦業務則可透過降本措施，令相關業務於2027財年第二季按季持平於約7%