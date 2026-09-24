富衛人壽遭保監局罰款1950萬　涉可疑交易及篩查政治人物管控不足

保監局在根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例 》( 第 615 章 )(《 打 擊 洗 錢 條 例 》)進行一項實地查察行動後，要求富衛人壽保險(百慕達)有限公司繳付港幣 1,950 萬元罰款。保監局發現，該公司在識別第三方付款的付款人的管控、處理包括涉及現金在內的潛在可疑交易的管控、收集和篩查政治人物資料，以及就個別交易進行客戶盡職審查方面，存在不足之處。



保監局在根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例 》進行實地查察行動後，要求富衛人壽保險繳付港幣 1,950 萬元罰款。（資料圖片）

富衛回應：相關補救措施已大致完成

保監局表示，該公司已落實一系列措施以解決所發現的問題，及加強其管治、管控和監察。保監局認同該公司及早接受調查結果，並致力糾正問題及改善管治和管控。此外，該公司在加強其查核後確認，並無因延誤偵測而讓不合資格的客戶成功投保。

保監局強調，所有經營長期業務的獲授權保險公司均必須制定有效的管控和程序，以打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動。恪守有關標準對於維持香港作為國際金融中心的地位至關重要。

富衛回應表示，已知悉由保監局於2023年對其香港業務富衛人壽保險進行的反洗錢例行檢查結果。富衛非常重視監管合規，針對已識別待改進事項，相關補救措施已大致完成，包括全面覆核相關期間內的新投保客戶，確認並沒有讓不合資格的客戶成功投保。富衛與保監局緊密合作，並將持續投入資源於員工、系統及流程，以確保符合所期望的高標準。