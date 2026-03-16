保監局︰內地客將重新定義或不包高才通等　望下季諮詢年內出指引

保監局正檢視內地訪客（MCV）定義，保監局執行董事（長期業務）呂愈國表示，例如透過高才通等各項專才計劃來港人士，或不再被視為內地客。不過，改變內地客定義或會導致相關配套法規，也需要做出相應改變，故此需時間去考量，目標為下季推出正式業界諮詢，今年內能夠就內地客定義及法規要求推出指引。



保監局正檢視內地訪客（MCV）定義，呂愈國表示，透過高才通等各項專才計劃來港人士或不再被視為內地客。目標為下季推出正式業界諮詢，今年內推出指引。（鄭子峰攝）

去年首三季 內地客業務佔比跌至低於30%

保監局行政總監張雲正表示，香港去年首三季壽險新造保費按年增55%，但按舊有內地客定義，內地客業務佔比跌至低於30%，相較2023年及2024年分別有32.6%及28.6%。這意味整體內地客業務仍有增長，但佔比減少，當中是否反映香港人或者其他地方訪客業務增長的情況，均需要作出分析檢視。

而張雲正也希望，香港能夠進一步開拓東南亞及中東等非本地非內地客戶群市場。

保監局自2005年4月起，收集及公佈內地居民以遊客身份在港投保購買保單數據。現時內地客定義為「持往來港澳通行證（雙程證）或中國護照來港的內地居民」。

望進一步開拓東南亞及中東等市場

呂愈國表示，檢視內地客定義主要是不希望相關數據被誇大，同時由於遊客本身可能對於本港相關情況不熟悉，相關風險也較本地客大，故此希望能夠提升投保者權益保障及保險公司風險管理。

保險公司遷冊回港方面，宏利及安盛已完成相關遷冊。保監局市場發展及對外推廣主管陳穎儀表示，目前另有1到2家保險企業正在考慮遷冊來香港中。而事實上，除了希望吸引保險企業遷冊來香港，其實更希望他們能夠帶動人才來港，還有其海外實體業務，並在香港發展總部經濟。

劉中健表示，醫療保險檢討將會聚焦三方面，包括數據分析、產品及行業行為。時間表方面，目標為今年內就數據方面有全面檢討，而在產品方面，也能夠提出相關建議。。

醫保檢討聚焦自願醫保 望年內全面檢討數據分析

另一方面，保監局已成立醫療保險檢討督導小組（steering group, 由保監局主席領導）及工作小組（working group, 由非執董馮康醫生領導）著手相關工作。保監局執行董事（政策及法規）劉中健表示，醫療保險檢討將會聚焦三方面，包括數據分析、產品及行業行為。時間表方面，目標為今年內就數據方面有全面檢討，而在產品方面，也能夠提出相關建議。

保監局行政總監張雲正表示，醫療保險檢討自願醫保將會是重點之一，目前市場高達97%均屬於靈活計劃，其餘方為穩定計劃，但若果自願醫保方面做得好，其實市民並不需要購買太多產品。在定價方面，香港作為自由市場，其實難以跟隨新加坡的價格參考機制，但會希望透過數據數據分析標準化方式，來提升市場透明度及競爭，來幫助消費者作出選擇。

而在行業行為方面，劉中健表示，保險公司銷售行為目前有36條相關指引，但會希望進一步深化及細化，例如在定價方面希望消費者能夠負擔同時，也需要保險公司具備商業可持續性。