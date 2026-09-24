周創建全年多賺11%　鄭志明曝轉型大計　攻AI數據中心與新能源

周大福創建（0659）公布截至今年6月30日止的全年業績，純利按年增11%至23.926億元，同時宣布派發末期普通股息每股0.33元，並再派紅股。有關派息安排，集團執行董事兼聯席行政總裁鄭志明表示，公司目前的派息政策旨在平衡股東回報與流動性，透過現金派息及紅股發行，為股東提供持續的價值。



鄭志明表示，公司目前的派息政策旨在平衡股東回報與流動性，透過現金派息及紅股發行，為股東提供持續的價值。（李芍慜攝）

積極轉型 重點聚焦於物流、數據中心

在投資佈局方面，鄭志明表示，公司正積極轉型，重點聚焦於物流、數據中心及新能源領域。隨著AI技術推動數據中心需求，能源穩定性成為關鍵，公司正探索海外新能源項目（如芬蘭的出行項目）以應對市場需求。

此外，針對金融資產的投資，公司強調人才的重要性，並將根據市場趨勢與宏觀商業環境進行審慎決策。

關於「晉羚」的收購，早前傳出因人事變動而導致延遲收購，執行董事兼集團首席營運及財政總監林戰表示，針對市場關注的人事變動，公司認為這是金融業務中人才流動的正常現象，不會對公司投資策略或前景造成負面影響。已延遲原因是涉及牌照審批程序，而有所延遲，目前已納入業務範疇。

林戰表示，在保險業務方面，儘管內地對離岸資本利得徵收20%稅項，但公司認為影響有限。（李芍慜攝）

內地徵稅影響有限 香港保單優勢仍強

林戰表示，在保險業務方面，儘管內地對離岸資本利得徵收20%稅項，但公司認為影響有限。香港保單憑藉較高的利率優勢及未實現收益的稅務特性，對內地客戶仍具備強大吸引力。此外，公司持續進行資產價值釋放與轉型，將傳統基建業務逐步升級至符合新技術需求（如電池技術與新材料）的「新基建2.0」模式。

受惠於金融服務及物流兩大業務的策略性擴張，集團股東應佔溢利按年增長11%至23.926億元，整體應佔經營溢利亦穩步上升3%至45.906億元。集團同時宣布派發末期普通股息每股0.33元，並建議按「十送一」基準發行紅股。