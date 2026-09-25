財經視野｜新興亞洲國債與美債息差逼極端水平　慎防資本外流風險

美國國債殖利率飆升，推動其與亞洲新興市場債券之間的殖利率差額接近紀錄水平，策略師警告，這可能加劇資本流出該地區的風險。



受強勁經濟數據和國債拍賣需求疲軟推動，10年期美國國債殖利率周三飆升16個基點至5.11%，為2007年以來最高水平。這使馬來西亞10年期國債殖利率相對美債的折價幅度擴大至2007年以來最大。

彭博行業研究首席新興市場外匯策略師趙志軒表示：「亞洲新興市場的長期債券尤其容易受到美債殖利率上升的衝擊，特別是韓國和泰國等低殖利率市場。」他說，美債殖利率上升可能「引發外資流出，或者減少流入該地區債券市場的外資淨額」。

彭博報道續指，對亞洲新興市場而言，殖利率差擴大以及潛在資本外流可能帶來一系列後果，包括令當地貨幣承受貶值壓力。地區央行隨後可能被迫維持較高的國內利率以支撐本幣，從而推高借貸成本。

相比於美債，亞洲新興市場債券殖利率周四溫和上漲，馬來西亞和泰國均上升約5個基點。由於國內通膨穩定、貨幣表現有韌性，這些市場避免了美國國債那樣的劇烈拋售。

本周，馬來西亞10年期國債殖利率相對美債殖利率的折價幅度擴大至122個基點，為2007年以來最大；泰國10年期國債的類似差距達到290個基點，亦接近紀錄水平。本月早些時候，美中10年期國債殖利率差也擴大至紀錄最大。

Lombard Odier新加坡高級宏觀策略師Homin Lee向彭博表示：「美債殖利率大幅上行，確實給債券投資者帶來了不太舒服的市場環境。但這也顯示出亞洲美元債和本幣債市場的韌性，較為脆弱的印尼和菲律賓除外。」