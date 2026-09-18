財經視野｜人民幣升穿6.7算創4年新高　強勢緣由一文看清

中美首腦峰會前中間價連八日調強，離岸人民幣創四年來盤中新高。聯儲會此前的升息預期讓美中10期年國債利差本周一度擴大至逾330點，但未能撼動人民幣匯率的穩健走勢，原因為何？



聯儲會加息落地後市場風險情緒好轉，且在中間價連續調強的加持下，境內外人民幣加速上漲。離岸人民幣周五一度觸及6.6934元，創下2022年7月以來的盤中新高。

今日傍晚離岸人民幣漲0.12%至6.696元；在岸價漲0.12%，報6.6982元。周五人民幣兌美元中間價連續第8個交易日調強至6.7521元，為2023年11月來最長連續調強。

人民幣離岸人民幣周五一度觸及6.6934元，創下2022年7月以來的盤中新高。（Getty Images）

政策信號強化人民幣升值趨勢

據彭博報道，「政策信號在強化人民幣的升值趨勢，中間價連續八個交易日走強，本周調整步伐加快。」華僑銀行資深外匯策略師Christopher Wong在採訪中表示，保持人民幣匯率穩定至溫和升值，符合決策層維持外匯市場有序運行的取向，也有助於避免匯率波動成為中美會談期間的另一個問題。

人民幣對一籃子貨幣也表現強勢。彭博模擬的CFETS實時匯率指數周五升值103上方，創2022年7月來新高。

習特會利好人民幣

報道指出，在中國出口強勁且出口商結匯源源不斷之際，全球對中國資產信心改善、中國推動人民幣國際化的努力都助推了人民幣的強勢表現。離岸人民幣兌美元邁向連續七個季度上漲，勢創彭博有數據以來的最長連漲紀錄。儘管聯儲會此前的升息預期讓美中10期年國債利差本周一度擴大至逾330點，但未能撼動人民幣匯率的穩健走勢。

本月中旬美元反彈之際，人民幣中間價連續逆勢調強，給人民幣帶來支撐。此舉不僅被視為在中美首腦峰會前，中方釋放善意的舉措，同時也顯示中國央行保持人民幣匯率基本穩定的政策基調未變。在此之前，人民幣兌美元中間價一度明顯弱於市場預期，限制了人民幣的漲幅。

「預計下周舉行特朗普與習近平峰會可能為人民幣提供進一步支撐。除了延長當前的貿易休戰期外，美中雙方達成降低雙邊關稅框架的可能性也很高。」瑞穗銀行資深中國經濟學家周雪在報告中稱。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

分析︰北京容忍人民幣漸進升值

她並指出，自美伊衝突爆發以來，人民幣升值預期日益呈現自我強化之勢，鑒於北京正推動人民幣國際化，中國政府似乎越來越能容忍人民幣漸進升值。

彭博報道又稱，在本輪人民幣加速升值之前，中國監管層加大了對銀行代客套保的考核力度，進一步引導外貿企業提高外匯套期保值水平，也有助於減輕匯率升值對出口商的匯兌損失。