港府發售第四批數碼綠色債券　規模200億元再創全球紀錄

港府宣布，在政府可持續債券計劃下成功定價約200億港元等值的數碼綠色債券，涵蓋港元、人民幣、美元及歐元。

是次再度刷新全球最大數碼債券發行的紀錄，四個幣種的債券認購額為發行額的約1.3倍至11.3倍，進一步推動數碼債券的應用及拓展投資者基礎。

再度刷新全球最大數碼債券發行紀錄

是次發行總額較特區政府去年數碼債券發行規模接近翻倍，並創全球最大單一發行紀錄。

經過網上路演後，這批數碼綠色債券在9月28日定價，包括55億港元的二年期債券為3.8%；75億人民幣的五年期債券為1.65%；2億美元的三年期債券為5.023%；及4.5億歐元的四年期債券為3.734%。

港府指，繼2023年起三次成功發行數碼綠色債券後，是次發行進一步彰顯香港特區政府推動債券市場創新的決心。除沿用傳統結算方式及上次引入的代幣化央行貨幣交收選項外，今次亦於港元債券的一級發行結算流程中，通過EnsembleTX引入代幣化存款，為全球首批引入港元代幣化存款的數碼債券，進一步完善數字生態圈，也為探索數字貨幣的可編程性奠定基礎。

財政司司長陳茂波表示，特區政府成功發行第四批數碼綠色債券，充分反映市場對香港發行的代幣化產品的投資胃納。。

陳茂波︰持續以金融科技賦能債券市場發展

財政司司長陳茂波表示：「特區政府成功發行第四批數碼綠色債券，發行總額達200億港元，規模為全球同類債券中最大，並獲超額認購，充分反映市場對香港發行的代幣化產品的投資胃納。這批債券以多幣種發行，滿足海內外投資者多元化資產配置的需求，並採用多項創新技術，進一步推動債券市場創新發展。特區政府會繼續定期發行代幣化債券，拓展相關技術的應用場景，持續以金融科技賦能債券市場發展。」

財經事務及庫務局局長許正宇表示：「特區政府第四次發行數碼化綠色債券，充分展現我們對創新形式的債券發行及推動綠色轉型的持續承諾。我們去年發表的《香港數字資產發展政策宣言2.0》提出要擴展代幣化產品種類和推進應用場景及跨界別合作，而《行政長官2026年施政報告》也重申政府會着力拓場景、推普及。這次發行將進一步提升社會對可持續發展與金融科技融合的認識，並進一步鞏固香港作為全球領先綠色和可持續金融中心的地位。」

香港金融管理局總裁余偉文表示：「我們自2023年起持續透過香港特區政府的數碼債券發行開拓創新。第四次的發行展示我們致力於數字金融領域保持領先地位的決心，繼續釋放數碼基礎設施之間的協同效應，深化數字資產生態圈。投資者反應踴躍，市場參與繼續擴闊，令我們深受鼓舞。我們期望延續發展勢頭，以進一步促進創新和推動普及。」

渣打稱，深信港府發售第四批數碼綠色債券，將有助深化本地債券市場發展。

渣打︰有助深化本地債券市場發展

渣打銀行作為聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人及聯席綠色及可持續債券結構銀行，協助香港特別行政區政府發行涵蓋港元、人民幣、美元及歐元的多幣種數碼綠色債券。

渣打銀行大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示：「渣打銀行很榮幸參與是次數碼債券發行，見證香港由數碼債券的先行者，逐步發展成具市場深度且成熟的數碼債券市場，通過實現T+1結算安排，更充分體現數碼金融基建在提升市場效益及促進市場發展的潛力。」

渣打指，政府早前表明將恒常化發行代幣化債券，反映其在推動代幣化固定收益產品發展及擴大市場應用方面的決心，該行深信將有助深化本地債券市場發展、鞏固香港作為國際金融中心及全球領先離岸人民幣業務樞紐的角色。渣打銀行將繼續與監管機構、發行人及投資者保持緊密合作，共同推動香港數碼債券市場及更廣泛代幣化金融生態圈的持續發展。

滙豐︰為發行人及投資者帶來更高效的渠道

另外，滙豐指，促成香港特區政府第四批總額約200億港元等值數碼綠色債券發行，並擔任聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行，以及信託人及主支付代理。該交易是迄今為止全球規模最大的數碼債券發行，採用HSBC Orion 為數碼資產平台。

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示：「我們很高興促成香港特區政府第四批數碼綠色債券發行。香港再次推出數碼債券，而且為歷來全球最大規模，充分顯示數碼債券正由新興概念，逐步發展成為具規模的融資工具，為發行人及投資者帶來更高效的渠道。」

「是次發行具重要意義，不單在規模上再創紀錄，亦融合了推動數碼債券更廣泛應用的關鍵元素，包括結算選擇、基建互通及實際市場效益。」

「HSBC Orion再次成為綠色債券發行的數碼資產平台，並首度連接至EnsembleTX，透過代幣化存款促進銀行同業結算。此外，港元及人民幣債券的一級發行除設有傳統交收方式外，亦再度引入以代幣化央行貨幣交收的選項。由此可見，數碼資產、代幣化存款及代幣化央行貨幣可以透過基建互通協同運作，提升結算速度及效率；同時，市場參與者亦可選擇繼續採用既有的結算安排。」

「《2026年施政報告》提出，透過恆常發行數碼債券，開發本港固定收益市場的新增長領域。事實上，在2025年至2026年上半年期間，香港發行的數碼債券佔全球約五成份額^，充分反映本港具備卓越能力，將金融創新轉化為實際交易和具規模的市場應用，而滙豐很榮幸HSBC Orion一直參與其中。香港積極實現數碼金融發展願景，發行第四批數碼債券是另一佐證，顯示香港在全球扮演領導角色，並朝著更互聯、高效及更能應對市場變化的金融體系邁進一步。」