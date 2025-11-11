港府成功發售100億元數碼綠色債券　涵蓋港元、人民幣、美元等

香港特區政府宣布，在政府可持續債券計劃下成功定價約100億港元等值的數碼綠色債券，涵蓋港元、人民幣、美元及歐羅。

經過11月3日至7日的網上路演後，這批數碼綠色債券在昨日﹙10日﹚定價，25億港元的二年期債券為2.5%；25億人民幣的五年期債券為1.9%；3億美元的三年期債券為3.633%；3億歐羅的四年期債券為2.512%。

繼2023年及2024年兩次成功發行數碼綠色債券後，是次發行是香港特區政府在推動債券代幣化進程上的又一個里程碑，不僅保留了以往發行的主要創新特性，包括以數碼原生形式發行、為投資者提供透過傳統市場基建參與買賣的選項，以及將綠色債券披露融入數碼資產平台，亦在以下範疇應用更多創新技術並取得突破，包括港元及人民幣債券的一級發行除設有傳統交收方式外，也引入了以代幣化央行貨幣交收的選項，有助進一步縮短交收時間、降低成本及對手方信用風險，亦是全球首批在交收程序中應用人民幣及港元代幣化央行貨幣的數碼債券。

財政司司長陳茂波表示，特區政府這次發行的第三批數碼綠色債券，發行總額創新高達100億元，認購熱烈，反映市場對相關代幣化產品的支持；同時，也應用了多項創新技術，進一步推動以金融科技賦能債券以及綠色和可持續金融市場發展。特區政府會通過恒常化發行代幣化債券，助力市場建立更全面的基準，擴大數字金融的更廣泛應用，鼓勵產品和服務創新。

財經事務及庫務局局長許正宇指出，這是政府發行的第三批代幣化債券，也是《香港數字資產發展政策宣言2.0》公布將發行代幣化政府債券常規化後首次。香港的獨特優勢讓其在推動傳統金融邁進數字資產時代方面盡佔先機。這次發行結合香港既有的金融服務優勢，將進一步鞏固香港作為領先綠色及可持續金融中心的地位。

金管局總裁余偉文表示，是次發行應用了代幣化央行貨幣，為未來融入其他形式的數碼貨幣奠定基礎，並促進不同數碼基建之間的互操作性，發揮彼此之間的協同效應。很高興看到市場參與度顯著增加，更多銀行及首次認購數碼債券的投資者踴躍參與是次發行，反映本港數碼債券市場規模正在逐步擴大。

這批數碼綠色債券的結算及交收系統為債務工具中央結算系統(CMU)，以HSBC Orion為數碼資產平台。滙豐、中國銀行(香港)、交通銀行、法國巴黎銀行、東方匯理銀行、中國工商銀行(亞洲)、摩根大通、法國興業銀行、渣打銀行、瑞銀、安理謝爾曼思特靈律師事務所、亞司特律師事務所，以及年利達律師事務所參與是次發行的準備工作。