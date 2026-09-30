再籌300億！　OpenAI估值或衝1.4萬億　稱投資者對IPO有「耐心」

雖然美國人工智能行業對AI發展爭議不休，但是兩大巨頭OpenAI和Anthropic均未停下IPO融資的步伐。週二（29日），Anthropic招股書顯示其此輪估值或高達2萬億（美元，下同）。OpenAI亦不遑多讓。據悉，其最新一輪融資籌至少300億，估值或衝1.4萬億。



《彭博》消息稱，OpenAI尋求約1.4萬億的投前估值（不含本輪募集資金），有可能重新超越長期競爭對手 Anthropic最近在私募市場的估值。在此之前，OpenAI考慮以1.2萬億美元的估值進行新一輪融資。

不過，上述融資討論仍處於早期階段，可能會發生變化。OpenAI拒絕置評。

2026年9月23日，美國紐約聯合國總部，Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）透過線上方式出席有關人工智能（AI）的聯合國安理會會議並發表講話。（Reuters）

OpenAI步調微調 堅信IPO吸引力不減

香港時間週三（20日），Altman接受彭博電視採訪時表示，公司目前正在「調整」以適應AI能力的「新水平」以及其額外安全要求。

他坦承，公司希望在沒有作為新上市公司的壓力下，平穩度過人工智能安全擔憂加劇的時期，並相信投資者會對公司IPO計畫保持「耐心」。

此次言論是他對公司將上市計畫至少推遲到明年的最詳盡解釋之一。目前，OpenAI和長期競爭對手Anthropic此前都已提交了上市保密文件，Anthropic曾預計最早將於今年秋季上市。