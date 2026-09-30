內地迷你版刺激措施　僅助實現GDP目標　未解決去槓桿陷阱等問題

內地國慶前突然宣布，推出周四起對居民購房實施貸款利息補貼，並擴大了人行對市場的支持力度等，這些舉措相當於近期規模最大的刺激方案。不過，分析認為，這些政策只能令內地更有可能在增速放緩後，實現4.5%至5%的GDP增長目標，而無法解決結構性失衡問題。當中大摩指出，整體刺激方案規模溫和，房貸補貼更屬「小規模、針對性」，不足以打破去槓桿陷阱。



大摩指出，整體刺激方案規模溫和，房貸補貼更屬「小規模、針對性」，不足以打破去槓桿陷阱。。（新華社）

大摩：房貸補貼屬「小規模、針對性」 不足以打破去槓桿陷阱

摩根士丹利發表報告指出，房貸利息補貼主要惠及非一線城市首套房，該行估計每年補貼約150億至200億元人民幣（下同），處於該行及市場預期的低端。不過，該行強調，政策訊號效應比實際作用更重要，儘管對銷售提振有限，但已表明中國政府現在願意動用中央財政預算支持住房需求。

人行支持政策方面，大摩認為，這是為增長保底的溫和方案，不太可能扭轉基於信心不足的居民去槓桿趨勢。該行列舉三大制約：就業市場前景疲弱、現有房貸利率仍高達3%；加上結構性土地銷售下滑及地方政府債務高企，政策緊縮的風險仍在。該行因此預期，全年實質GDP增長仍將接近4.5%至5%目標範圍的低端。

僅助實現全年GDP4.5%至5%目標範圍下限

另外，彭博引述Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Duncan Wrigley也表示，中國政府此次支持政策，這應該足以刺激成長，使之達到目標範圍的下限，但這並不能解決中國結構性失衡的問題，例如國內需求疲軟和對出口的高度依賴。

國家財政部、中國人民銀行、金融監管總局昨日聯合對外發布通知，明確自10月1日(周四)起，在全國範圍內實施居民購房貸款貼息政策，減輕新購買首套住房家庭的商業性個人住房貸款利息負擔。政策實施期暫定一年。這是中央財政首次對商業性個人住房貸款進行貼息。

此次發布的通知明確，對同時符合以下條件的居民家庭給予貼息支持：一是使用新發放的商業性個人住房貸款購買首套住房，不包括存量貸款置換；二是所購住房建築面積不超過120平方米；三是所購住房價格不超過150萬元人民幣。根據通知，可享受貼息的貸款規模最高可達100萬元人民幣，財政部門給予年化1個百分點的貼息，貼息期限最長5年。

準財政支持方面，人民銀行將1年期抵押補充貸款(PSL)利率下調25個基點，以支持「六張網」項目。同時新增7000億元再貸款額度，其中科技創新獲增2000億元，中小企獲增5000億元，在預算執行緩慢之際提供補充資本開支支持。