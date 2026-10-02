港股第4季開局無北水　全日瀉640點失兩萬四　金融股重傷多瀉逾5%

港股踏入第四季首日，遇內地長假期「無北水」，恒指今早跌破24,000點後不斷下探，全日瀉640點，收跌2.6%至23972點，成交額1381億。科指收報4157點，跌2.26%。國指低開197點，收報8026點，跌2.4%。

本地金融股沽壓明顯。滙控(0005)跌超5%，收盤149.5元；渣打（2888）插水近6%，收報229.8元；友邦(1299)亦瀉6%，收報69.2元；港交所(0388)挫3%，收報375.8元。

內地科技股本日亦受累不斷下跌，阿里巴巴(9988)挫2.06%，現報104.4元；騰訊(0700)蝕2.27%，現報421.2元；小米(1810)插水3.96%，現報24.24元；美團(3690)跌2.09%，報70.2元；MINIMAX（0100）全日跌近3%，收報242.8元；百度(9888)跌逾3%，現報83.2元；京東集團(9618)跌1.34%，現報102.9元。

此外，週三（30日）掛牌上市的掃地機器人商歡創科技（6802）全日狂瀉47.5%，從首日215.2元高點跌收113元。據悉，歡創科技週三掛牌報168港元，首日飆2.64倍後收報215.2元。