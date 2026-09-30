赴港上市潮暫緩？　內媒：中企擇時調節促港股IPO回歸理性

近期，在通過港交所聆訊、距離掛牌僅一步之遙後，陸續有內地企業按下IPO暫停鍵。內媒《證券時報》報道，內地投研平台LiveReport數據顯示，年內超過10家A股公司終止赴港計劃，包括盛新鋰能、玲瓏輪胎、紫光股份、科泰電源等。



業內人士評價，港股新股市場正從熱潮回歸理性，那些市值偏小、故事不夠性感、增長不夠確定的公司，正被市場用腳投票。



企業暫緩港股上市計劃，與當前新股市場環境息息相關。Wind數據顯示，9月港股新股首日破發比例明顯攀升，9月以來上市的11隻新股中，過半新股上市首日收市時處於破發狀態，其中，麥科田(2041)上市首日更是大跌42.93%，為年內上市首日表現較差的新股之一。

9月以來上市的11隻新股中，過半新股上市首日收市時處於破發狀態（資料圖片）

H股IPO轉型 上市放緩或增融資成本

博大資本國際行政總裁溫天納受訪時表示，企業主動叫停H股IPO，核心考量在於當前市場承接力減弱。此外，監管層已多次強調文件質量與保薦人盡職審查問題，暫停部分申請審理，顯示出對「趕工上市」的警惕。

溫天納認為，港股IPO正從單純追求數量規模的擴張階段，逐步轉向更注重企業質地、訊息披露完整性和市場真實需求的階段。企業與中介機構都在重新評估發行時機與估值合理性，質量優先的邏輯正在成為共識。

他續稱，企業主動暫緩上市意味着股權融資時間表被推遲，融資成本可能上升，資金到位的確定性下降，部分擴張計劃或償債安排需要重新排期。招股文件與財務數據存在有效期限制，若延遲時間過長，企業還須補充審計、更新披露材料，額外增加時間與費用支出。對已規劃A+H雙平台的公司而言，H股節奏放緩也會影響整體資本布局與估值錨定。

安爵資產董事長劉岩放報道中亦表示，本輪企業暫緩上市是市場自發的擇時調節行為，並非監管政策強制收緊，不會系統性改變港股二級市場的估值與流動性核心邏輯。