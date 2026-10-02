港股第4季開局無北水　即瀉600點失兩萬四關　歡創科技狂瀉44%

港股踏入第四季首日，遇內地長假期「無北水」，恒指低開513點，跌破24,000點，午市收23964點，成交額839.6億。科指低開102點，午市收報4149點，跌2.4%。國指低開197點，午市收報8026點，跌2.4%

本地金融股沽壓明顯。滙控(0005)跌近5%，現報150.3元；渣打（2888）插水5.65%，現報230.6元；友邦(1299)急瀉5.64%，現報69.45元；港交所(0388)挫2.7%，現報377.2元。

內地科技股亦受累下跌，MINIMAX（0100）半日跌6%，午收235.2元；小米(1810)急插4.5%，現報24.1元；阿里巴巴(9988)挫2.25%，現報104.2元；騰訊(0700)蝕2.1%，現報422元；美團(3690)跌2.16%，報70.15元；京東集團(09618)瀉2.1%，現報102.2元；百度(9888)跌逾3%，現報83.15元。

值得注意的是，週三（30日）掛牌上市的掃地機器人商歡創科技（6802）半日狂瀉44.38%，從首日215.2元高點大跌至119.7元。據悉，歡創科技週三掛牌報168港元，首日飆2.64倍後收報215.2元。