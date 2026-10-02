美股外強中乾？新債王：似空心樹隨時折斷　憂政府財政成系統風險

美股今年繼續延續往年升勢，不過，有「新債王」稱號的DoubleLine行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)，罕有地對美國股市發出嚴厲警告，稱表面平靜之下正在悄然腐爛，猶如一棵外觀完好卻已中空的百年大樹，隨時可能轟然折斷。



岡拉克罕有地對美國股市發出嚴厲警告，稱表面平靜之下正在悄然腐爛，猶如一棵外觀完好卻已中空的百年大樹，隨時可能轟然折斷。

標普500指數近4成成份股高位回落20%

岡拉克在接受Rosenberg Research總裁David Rosenberg訪問時表示，儘管標普500指數仍徘徊於歷史高位附近，但市場內部已出現嚴重分化，支持股市升勢的企業數目卻逐步減少，，大量個別股份悄然陷入調整，市場寬度持續惡化。他同時對私募市場的隱性風險、美國財政赤字的失控擴張，以及美元地位的結構性轉變，表達深切憂慮。

他並提及家中一棵百年銀杏樹，最近發生樹幹斷裂並差點擊中煙囪時，才意識到一年前狀況看起來仍屬不錯的老樹，其實樹幹已中空，並且瀕臨凋謝。繼而指出才讓他聯想到，目前美股市況也是如此。

DoubleLine行政總裁岡拉克。

美國政府財政狀況正形成更長期難處理的系統性風險

據MarketWatch測算，標普500成分股中，有80%的公司股價較52周高位至少下跌10%，即已陷入技術性調整。當中39%的股份跌幅超過20%，進入熊市區間。然而，由於少數大市值股票的強勢表現，指數整體仍維持在高位，掩蓋內部的廣泛疲弱。

美國10年期和30年期國債孳息率已升至2002年以來高位，債市壓力持續加劇。岡拉克認為，美國政府財政狀況正形成更長期、更難處理的系統性風險，最終或須要面對兩個不理想選擇，不是通過更寬鬆的貨幣環境以降低債務實際負擔，就是透過某種形式延長債務期限、降低利息或改變債務結構。可是不論採取哪一種方式，均會導致新的通脹壓力，以及削弱投資者對美元資產的信心。