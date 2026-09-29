美股即將大崩盤？專家示警「關鍵要素」已到位　只待導火線引爆

美股近期表現強勁，隨着9月進入尾聲，市場對後續走勢的關注也隨之升溫。如今，全球債務攀升、資金成本提高及金融市場連結等風險因素逐漸累積，是否可能成為下一波市場震盪的引線？《MarketWatch》專欄作家達斯（Satyajit Das）認為，市場崩盤所需的多項條件如今已經到位，只待最後的觸發事件出現。



全球債務攀升 再融資壓力升高

達斯指出，自2000年以來，資產價格漲幅已超過基本現金流，房地產及股市估值偏高。全球債務目前約達348萬億美元，相當於全球經濟產出的308%，10年前約為210萬億美元。

專家認為，市場崩盤所需的多項條件如今已經到位，只待最後的觸發事件出現。（Unsplash@jakub_zerdzicki）

日本、美國及英國政府債務佔經濟產出的比例，分別達252%、127%及106%，較2000年增加116%、71%及69%。私人部門同樣存在大量借貸，部分投資人、基金及企業甚至同時以相同現金流作為借貸基礎。

文章指出，部分債務透過表外融資安排進行，使實際負債規模更難掌握。Alphabet、Microsoft、Amazon、Meta Platforms及Oracle等5家公司，表外融資規模已達1.65萬億美元，高於帳面上的1.35萬億美元債務。

約6.7萬億美元債務，包括1.2萬億美元非投資級債務及3300億美元私人信貸貸款，必須在2028年前重新融資，成本可能高於目前的低利率。美國政府每年也須為約3分之1的債務進行再融資。

高利率壓力 金融市場恐放大衝擊

達斯表示，低資金成本原本能緩衝企業及市場的資金缺口，但低政府債券殖利率時代已經結束。戰爭、供應鏈中斷及企業因國安風險將生產移回本國，都可能推高成本，使利率維持高檔的時間拉長。

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金融機構、衍生性金融商品及證券化市場彼此高度連結，也可能讓市場震盪迅速擴散。美國銀行對私人信貸基金的曝險約4100億至5400億美元，美國及歐洲銀行對非銀行金融機構的曝險合計約4.5萬億美元。

此外，市場波動升高時，投資機構及量化交易公司可能撤回流動性，使市場更難消化大規模拋售。達斯指出，最終觸發市場震盪的因素可能是地緣政治事件、自然災害、違約，或金融市場突然出現變化；一旦發生，現有風險可能同時發酵。

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