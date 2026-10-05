美股｜道指收市升90點　納指漲1.05%創新高

美股周一（10月5日）上揚，7個OPEC+主要產油國決定11月維持產量不變，油價下跌。道指日內雖曾跌314點，但至收市反漲90點。納指在大型科企帶動下，最多曾漲353點創盤中新高，至收市仍升1.05%，創下收市新高。



圖為2026年9月29日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間10月6日

【04:18】Nvidia及Tesla同升逾2% Novavax飆20%

道指收市報51,267.90點，漲90.94點或0.18%；納指收報27,477.31點，升286.45點或1.05%；標普500指數收報7,773.95點，漲51.23點或0.66%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia升2.12%、Tesla升2.20%、Meta漲1.90%、微軟漲1.48%；蘋果公司則跌0.24%。

另外，SpaceX漲7.63%、藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）飆20.08%。

【04:03】中概股指數收漲1.71% 阿里巴巴ADR漲4.69%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲1.71%。其中，阿里巴巴ADR升4.69%。

圖為2022年5月，鏡頭下位於加州聖克拉拉的英偉達（Nvidia，又譯輝達）總部刻的公司標誌。（REUTERS）

【03:50】油價跌逾1.8% 美元指數上揚

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報89.43美元﻿，跌1.68美元或1.84%；倫敦布蘭特期油每桶收報 100.32美元，跌1.93美元或1.89%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於102.16，升0.23%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報158.00，較前一個交易日約升0.12%。

【03:24】現貨金價微升 Bitcoin報8.57萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,141.36美元，漲0.68美元或0.02%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報85,746.04美元，24小時內約升0.4%。

【03:20】恒指夜期收報24,266點 高水226點

恒指夜市期指收報24,266點，升233點，較恒指收市24,033點，高水226點，成交12,120張。

油價：圖為2019年10月12日，沙特阿拉伯布蓋格（Abqaiq）的石油設施，顯示沙特阿美（Saudi Aramco）的公司標誌。（Reuters）

本港時間10月5日

【22:44】微軟、Nvidia升逾 1%

道指最新報51,090點，跌86點或0.17%；納指最新報27,367點，升176點或0.65%；標普500指數現報7,751點，升28點或0.37%。

重磅科技股方面，微軟現升1.62%，暫為升幅最大道指成份股；AI晶片龍頭Nvidia現升1.28%、Tesla漲1.30%、蘋果公司（Apple）升0.07%。

【22:36】紐約期油跌逾1% Bitcoin現報8.5萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶90.06美元，跌1.05美元或1.15%。布蘭特原油期貨最新每桶報101.68美元，跌0.57美元或0.56%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報85,531.18美元，24小時內約升0.3%。