AI泡沫論丨倫敦投行警告泡沫最快明年破裂　標指恐暴瀉近四成

今年以來，受對AI基礎設施支出激增的樂觀情緒推動，全球股市紛紛創下歷史新高。不過，倫敦一家投資銀行的市場策略主管向投資者發出嚴厲警告，指圍繞AI的投資熱潮可能很快就會終結，並可能引發自全球金融危機以來最嚴重的市場崩盤。



標指有36%下跌空間

據彭博報道，Panmure Liberum策略師Joachim Klement表示，他的基本預期情境是，AI交易最早將在2027年瓦解，導致股市大幅下跌。

Klement在一次採訪中表示，「我堅信AI泡沫將在2027年或2028年破裂，也就是未來兩年內。」他還指出，超大規模數據中心的自由現金流已基本耗盡，而債務成本卻在迅速上升，並且對這些公司而言已變得難以承受。

Klement對標普500指數2027年底目標位是5,000點，這意味著較當前水平有36%的下跌空間。這是彭博追蹤的其他七位策略師中最悲觀的預期，他們平均預期潛在上漲空間為14%。Klement預計歐洲斯托克600指數跌至430點，比當前水平低逾30%。

這位策略師二十多年前在瑞銀集團開啟職業生涯，他是首批預言股市當前牛市即將結束的人之一。就在9月中旬，他的主要預測是標普500指數到明年年底將觸及8,300點。

Klement對標普500指數設定的2027年底目標位為5000點。

建議買入超防禦性板塊

他的想法轉變反映出擔憂情緒，即持續的通貨膨脹以及隨之而來的融資成本飆升可能會阻礙AI相關基礎設施的蓬勃發展。據彭博行業研究估計，2026年超大規模數據中心運營商的數據中心資本支出可能比去年增加一倍以上，達到7130億美元。這一數字明年還將繼續成長，儘管增速料將放緩，並且已成為許多美國科技公司預期收益預測的基礎。

「現在的情況是，人們只關注一件事，那就是盈利，尤其是科技公司的盈利。」Klement承認，他的看跌預測可能為時尚早，而且他仍然是彭博追蹤的策略師中對斯托克600指數看漲預期最高的，預計到2026年底該指數將上漲約10%。他說，「我開始擔心，人們現在就在為一些我認為可能要到六到九個月後才會發生的事情感到憂慮。」

這位策略師並沒有建議客戶現在就賣出，而是建議他們制定應急計畫和時機工具，以幫助識別崩盤的開始。他給出的首要建議是，一旦標普500指數跌破200日移動均線，就應該「全面採取防禦策略」。在這種情況下，他建議買入超防禦性板塊，包括食品、煙草和製藥類股票。