AI泡沫論丨軟銀啟動發行逾110億美元高收益債　為AI領域擴張班水

億萬富翁孫正義旗下的軟銀集團啟動有史以來規模最大的企業高收益債發行交易之一。這家日本企業集團正借助債務投資者的資金，為其在人工智能(AI)領域的大規模投資提供支持。

彭博報道指出，作為全球最大的人工智能投資者之一，軟銀已開始向投資者推介這筆包含多檔的債券交易，目前美元債部分的定價磋商正在進行中。一位因討論涉及未公開信息而不願具名的知情人士透露，該集團計畫通過此次發行籌集超過110億美元等值資金，包括100億美元美元債和10億歐元歐元債。

此次發行是軟銀今年頻繁活躍於債務市場的最新舉措，旨在為其對ChatGPT開發商OpenAI接近650億美元的投資承諾提供資金支持，並為該領域更多併購交易籌措資金。這些行動使軟銀成為債務融資推動AI投資浪潮的核心參與者之一。當前，人工智能的發展前景已成為全球市場關注焦點，儘管圍繞行業安全性的擔憂也在不斷升溫。

軟銀啟動發行逾110億美元高收益債。（路透社）

報道又稱，軟銀並非唯一一家湧向債務市場融資的企業。根據高盛集團信貸策略師近期的一份報告，2026年全球與人工智能相關的債務發行規模已超過5750億美元。

孫正義此前淡化了外界對人工智能基礎設施投資的擔憂，並於今年稍早表示，他預計到2040年，人工智能相關產業將占全球經濟產出的20%，相當於46萬億美元。

不過，全球金融市場湧现的AI融資熱潮已令部分債券投資者感到不安。他們擔心，如果人工智能最終未能為投入最大的企業帶來與之匹配的回報，不斷膨脹的債務規模可能會給市場帶來沉重後遺癥。