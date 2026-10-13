領達廣場直擊｜領展首自建商場開業　出租率83%　天台公園添賣點

領展房託（0823）旗下位於觀塘安達臣道發展區的全新商場「領達廣場（The Anderson）」今日（13日）正式開幕。項目總投資額約16億港元，建築面積約13.9萬平方呎，是領展首個由土地規劃、概念設計、建造以至營運均一手包辦的零售發展項目。



記者於正式開幕前一天獲邀實地走訪領達廣場，從商戶組合、休憩設施以至周邊發展，帶你直擊這個新商場，其中「全港第二高海拔」麥當勞、2.5萬方呎天台公園，以及階梯座位區皆是賣點。



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餐飲、民生商戶為主 連鎖品牌為迎合年輕家庭

領達廣場目前出租率約83%。領展香港資產管理主管羅欣琪形容，雖然未如其他領展商場的出租率，但開業初期能達到這個數字，表現已「非常好」。羅欣琪指出，區內已有5個居屋項目落成，部分居民自去年起陸續入伙，以及2個私人住宅項目亦將陸續落成，帶動商場試業首周的工作日人流約3,000人次，周末人流則約為工作日的兩倍。

記者現場所見，領達廣場大多以連鎖品牌為主，例如太興、譚仔、大家樂及百份百等餐飲品牌，其中麥當勞以「全港第二高海拔」作為賣點，戶外空間設有一些座椅，所呈現的景觀主要仍以樓景為主 。

對於商場大多為連鎖品牌進駐，羅欣琪解釋，「因為有（居屋）項目是首置，所以首次置業的朋友比例會高一點，我們都見到好多是年輕家庭，所以商場會見到多點休憩地方、playground，亦都著重便利，所以有好多大家熟悉的牌子和名字。」

不過，商場亦有引入首次進駐領展商場的商戶，包括美京大酒樓及Eatery，為商戶組合增添新面孔。商場二樓亦主打民生服務，引入洗衣店、藥房及髮型屋等，兩端亦有主力租戶（Anchor tenant）進駐，包括惠康及中式酒樓。

領展香港資產管理主管羅欣琪。﹙方承恩攝﹚

應居民需求設休憩區 天台公園及「Fresh Park」街市成賣點

除了商戶組合，領達廣場亦加入多個公共休憩空間。羅欣琪表示，領展事前曾進行調查，周邊居民及學生均希望有更多休憩地方，因此商場設有約1,800平方呎的室內中庭及階梯座位區。羅欣琪表示：「啲學生哥可以買完食物後，可以坐在樓梯上用餐」，商場日後亦計劃在此舉辦一些活動。

領達廣場的天台設有約2.5萬平方呎的戶外主題公園「爪爪童樂園」(Pawsitive Park)，為商場增添休閒及寵物友善元素，現場所見，公園兩側的舖位尚未租出。羅欣琪表示，相關舖位設有露台，景觀十分適合餐飲租戶。

領達廣場的天台設有約2.5萬平方呎的戶外主題公園「Pawsitive Park 」。﹙方承恩攝﹚

至於商場地下層，則設有與「香港街市」合作的街市「Fresh Park」，面積達1.6萬平方呎，羅欣琪指出，街市亦有引入更多「小店」，例如將新蒲崗工廈的餅店帶進街市，讓居民毋須跨區，也能接觸不同地區的特色商戶。

記者到訪當日，街市仍在進行開業前的最後準備，一些街市中的攤檔已有開業優惠，例如原價$20/3個的白肉火龍果，現售$10/3個。Fresh Park中亦設有一條美食街，有一些店鋪已經試營業，例如車仔面店和餃子店，沿著落地玻璃窗前設有用餐區域。

街市中的攤檔已有開業優惠。﹙方承恩攝﹚

服務輻射16萬周邊居民 惟交通考驗外區客

由於商場附近沒有地鐵站，直達商場的公共交通工具主要為小巴和巴士。記者由葵芳站出發，需要到彩虹站轉乘19號巴士到達安建道站，下車後需要再搭一層電梯才能到達商場入口。對外區的訪客而言，商場位置就比較「隔涉」。

不過，領達廣場透過行人天橋及升降機塔網絡，連接安達邨、安泰邨及秀茂坪一帶，則較方便周邊居民前往。羅欣琪表示，附近五個居屋項目的居民，步行約10分鐘便可抵達商場。

領展亦預計，領達廣場服務輻射範圍為整個安達臣道發展區，以及安達、安泰、秀茂坪和寶達等周邊社區，覆蓋約16萬名居民。羅欣琪指出，商場初期將以附近居民為主要客群，作為首個進駐當地社區的商場，首要任務是滿足居民日常生活所需。

至於將來會否有外區客源「慕名而來」，羅欣琪認為，隨着區內石礦公園全面開放，以及連接衛奕信徑的地理優勢，日後有望吸引其他區的人士到訪。

記者亦觀察到，領達廣場周邊不少建築物仍處於興建階段，區內發展成熟需時。商場毗鄰的政府綜合大樓預計於2028年落成，屆時將提供體育館、公共圖書館等設施，並設有約200個停車位，羅欣琪預測這將為領達廣場帶來更多客流。