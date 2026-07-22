領展沽悉尼100 Market Street 50%股權　作價約2.26億澳元

領展房託（香港股份代號：823）的管理人領展今日（22日）宣布，已與Aware Real Estate達成協議，出售位於澳洲悉尼的100 Market Street的50%股權，作價約2.26億澳元。



100 Market Street位於悉尼核心商業區，該物業樓高10層，總可出租面積28,339平方米。該物業目前全數租出，優質租戶組合包括一家S&P/ASX 100指數成份股房地產投資公司、一個澳洲聯邦政府機構及一個主權基金。物業享有便捷的交通網絡連接，並榮獲5.5星NABERS能源評級。

領展補充 ，澳洲依然是領展重要的投資市場，在當地擁有優質的零售及寫字樓資產組合，包括位於悉尼的Queen Victoria Building、The Galeries及The Strand Arcade的權益。

是次交易預計將於2026年第三季度內完成，並由萊坊（Knight Frank）及戴德梁行 （Cushman & Wakefield）代理。

領展執行董事兼首席投資總裁宋俊彥表示：「是次交易體現領展積極優化資產組合、審慎推進資本循環的策略，專注於發揮在亞太區持有及管理零售資產的核心優勢。交易讓我們引入新的資本夥伴，降低相關投資比重，同時繼續按協議為項目營運提供管理服務。在符合監管要求及視乎市場估值情況下，我們擬將交易所得款項用作基金單位回購，以及重新投資於亞太區核心零售物業組合，貫徹聚焦核心業務的方向。」