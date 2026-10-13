韓國又冧檔！　Kospi指數挫逾6%邁五連跌　7709海力士急瀉17%

面對中國的競爭以及AI股漲幅泡沫的擔憂，韓國晶片巨頭海力士和三星受壓連跌。週一（12日）美股開盤，SK海力士（SKHY, US）瀉4%，收盤162.23美元。週二（13日）韓股開市延續跌勢，三星電子（5930.KR）和SK海力士（0660,KR）分別跌近8%、瀉逾9%，邁向五連跌。南方東英SK海力士2倍槓桿（7709）亦受累急瀉，現跌超17%至26港元。



韓國基準指數KOSPI今日亦下跌逾6%。當地時間上午9:47，在Kospi200指數期貨下跌逾5%後，韓國交易所還啟動了所謂的sidecar機制，暫停Kospi程序化賣盤5分鐘。

2026年6月11日，圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

長鑫科技挑戰韓國AI巨頭 市場擔憂升級

《彭博》報導，此次跌勢或與中國AI公司競爭和AI泡沫疑慮加劇有關。早前，中國公司長鑫科技在新型內存架構方面取得進展，而三星和SK海力士也在研究這種架構。與此同時，博通CEO有關AI股投資有賭博性質的言論，加劇了市場擔憂。

韓國晶片製造商「的估值和股價似乎正在受到景氣周期能否持續到2028年及以後的不確定性拖累，」Eugene Asset Management首席投資官HaSeokKeun稱。