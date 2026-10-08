AI泡沫論丨三星電子營業利潤再創新高　按年飆近8倍至801億美元

三星電子季度營業利潤再創新高，得益於內存晶片價格上漲以及全球對人工智能(AI)基礎設施的持續投入，不過這一業績仍稍遜於市場的超高預期。



彭博報道指出，截至9月的三個月，這家全球最大內存晶片製造商的營業利潤攀升至約107.4萬億韓元（801億美元），較去年同期成長近八倍。分析師此前平均預測的營業利潤為108.7萬億韓元。周四公佈的初步數據顯示，當季營收195萬億韓元，也不及預期。周四在首爾市場，三星股價抹去早前漲幅，一度跌2.1%。

「三星利潤雖然創紀錄，但仍未達到市場預期，這充分說明了市場對AI概念交易的期待已經變得多麼苛刻，」 eToro亞太區首席分析師Josh Gilbert表示。

報道指出，創紀錄的營業利潤和高漲的預期突顯出，隨著數據中心開發商爭相為其AI伺服器採購內存晶片，AI熱潮帶來的經濟效益大幅向三星、SK海力士和美光科技傾斜。

三星電子營業利潤再創新高，按年飆近8倍至801億美元。（Reuters）

Counterpoint Research將第三季度DRAM價格環比漲幅預期從之前的5%-10%上調至10%-20%，指客戶正在提前下單，且供應商的定價能力增強。

這場AI熱潮徹底改變了三星的半導體業務。就在幾年前，由於需求急劇下滑，三星的半導體業務還深陷虧損泥潭。如今，AI基礎設施建設正在消耗大量的先進DRAM，而三星在高帶寬內存領域也正迎頭追趕SK海力士。韓國的貿易數據已體現這一周期性繁榮的強勁勢頭，該國9月晶片出口較上年同期激增263%。

「三星當前估值明顯被低估，」 Counterpoint研究副總裁Neil Shah稱。「明年他們在HBM領域還有很多牌可打，相關效應尚未完全顯現。」

花旗分析師Peter Lee和Jayden Oh也表達了同樣的樂觀看法，預測明年12層HBM4的價格可能上漲100%-150%，這將顯著提升三星的平均售價和利潤率。

分析師平均預計三星晶片部門實現了110萬億韓元的營業利潤，而其電子部門則出現虧損。三星將於10月29日發布完整的財務報表。

不過，市場仍保持謹慎。儘管三星在7月也公佈了創紀錄的營業利潤，但其股價目前仍較6月峰值低約25%。投資者對半導體行業利潤飆升持一定懷疑態度，因為該行業歷來具有明顯的周期性，常在繁榮與低迷之間波動。為進一步推動產品需求，三星和SK海力士正擴大產能，同時加大對AI領域企業的投資力度。