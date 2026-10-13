科指ETF驚現「烏龍指」　一度瘋升逾2倍　溫傑急出貨、籲不問價沽

本港ETF市場驚現「烏龍盤」！追蹤科指的招商恒生科技 ETF（3423）今早在科指受壓的情況下，突然狂升2.2倍至24.08元，遠高於其大約7元多的資產淨值﹙NAV﹚！

該瘋狂升勢「稍縱即逝」，不正常股價「異動」自今早近10時開始至近10時半，截至中午收市該ETF收報7.38元，挫1.3%，貼近NAV。

值得一提，該ETF市值為4.09億元，惟半日成交額已高達6,470萬元。

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著名股評人溫傑成「贏家」

今次「烏龍盤」，惹來不少網民熱議，紛猜測「錯價」事件，如果不是系統出錯，就是人為疏忽。

著名股評人溫傑近期在個人社交平台透露，分段吸納招商恒生科技，成為今次錯價事件的「贏家」。他在FB帖文透露，今早在19元落盤沽3萬股，惟終只成交8,000多股，部份成交價為19元，最低則為9.66元，但也較該ETF 7元多NAV 高。

溫傑透露，自己平均成本價為8元多，「今朝一做完節目，即刻叫大家不問價沽3423！，但系統話流動性問題，唔可以市價沽...未埋數，我估今日都賺咗幾皮嘢！」