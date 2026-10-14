悔錯失Temu大單！　微軟擬兩倍擴數據中心　1450億美元支出再追加

微軟計畫將數據中心容量擴大逾兩倍，並可能在1450億美元算力支出的基礎上繼續增加。此舉有望幫助該公司緩解算力短缺問題。早前，由於算力不足，微軟不得不拒接部分人工智能（AI）和雲服務業務，更錯失了中國重要客戶Temu。



訂單因算力不足擱淺 計劃擴容至38吉瓦

據《彭博》報道，由於容量短缺，微軟在美國和歐洲等多個關鍵數據中心樞紐限制了新的雲服務訂閱。部分客戶亦因此轉與其競爭對手簽約。例如，中國零售商Temu是重要的雲服務客戶，但由於無法從微軟獲得其所需地區的額外容量，去年轉而與甲骨文的雲業務簽署大額合同。

因此，微軟計劃擴充數據中心容量。《彭博》稱，2032年，微軟全球的數據中心網絡容量將超過38吉瓦，高於目前約12吉瓦的水平。屆時，其容量將超過紐約州用電高峰時的電力需求。此外，微軟目前數據中心容量中，只有約2吉瓦集中於AI專用晶片，未來這一比例預計將升至約三分之一。

圖為中國快時尚品牌Temu的標誌。（Reuters）

恐遭同業與美國社會強烈抵制

《彭博》消息稱，這一路線圖包括微軟自有和租賃的數據中心設施，但不包括從CoreWeave Inc.等所謂新型雲服務商租用的算力。他們提醒稱，相關計畫可能會出現調整，因為數據中心建設需要多年時間，而客戶偏好的變化和新技術的出現都可能推翻當前的假設。

此外，微軟及其同行還須應對外界對數據中心的強烈抵制。民調顯示，多數美國人反對在自己所在地區建設數據中心。

因此，微軟面臨的關鍵問題在於，能否及時讓足夠多的數據中心投入運行，以滿足不斷加速成長的雲計算和AI服務需求。

微軟拒絕就其數據中心建設計畫的具體細節置評。