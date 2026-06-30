AI泡沫論｜微軟六絕月市值曾蒸發4萬億　市場憂巨額投資暫難回本

美國科技股「七巨頭」之一的微軟，在「六絕月」處於弱勢，一度錄得逾20%跌幅，市值曾蒸發5,300億美元（逾4.1萬億元），成為自2008年金融危機以來，表現最差的1個月。該巨型科技股於月內飽受壓力，與市場人士擔心公司從雲端業務取得的回報，短期內未能足以填補對人工智能（AI）基建的巨額投資。



微軟過去兩年受惠人工智能（AI）概念，估值持續走高。不過，投資者近期開始重新審視公司開支規模，以及AI會否改變企業使用傳統辦公軟件的方式，包括Word、Excel及Microsoft 365等產品。

2024年2月19日，插圖中可以看見一些拿着電腦和智能手機的小人站在「人工智能AI」的字樣前面。（Reuters）

分析師稱微軟目前陷兩大壓力

Cresset Wealth Advisors首席投資策略師Jack Ablin表示，微軟正面對兩方面壓力，一是基建投資龐大，二是新技術可能顛覆傳統軟件需求。他指，雖然現時估值看似吸引，但投資者傾向先沽售，再評估後續影響。

雖然Azure及其他雲端服務收入仍錄得強勁增長，但投資者更在意資本開支上升及雲端業務毛利率壓力。公司預計，截至12月底資本開支將達1,900億美元，高於華爾街原先預期。

Stifel降軟目標價至400美元

Stifel分析員Brad Reback上周把微軟目標價由415美元下調至400美元，指公司加快資本開支，或壓縮Azure毛利率，令市場盈利預測偏高。

2024年3月25日微軟在巴黎辦公室外的公司標誌（Reuters）

隨著股價回落，微軟估值已降至近10年低位。以未來12個月預測盈利計，微軟市盈率約19倍，低於標普500指數約20倍，亦明顯低於其過去10年平均約27倍。

Michael Burry近日披露，已買入2028年到期的微軟認購期權。（Getty Images）

低估值亦吸引部分投資者重新部署，《沽注一擲》原型投資者Michael Burry近日披露，已買入2028年到期的微軟認購期權。受消息帶動，微軟上周五升5.7%，收報372.97美元，創2025年5月以來最大單日升幅。

分析員預期，微軟截至6月底止財年收入增長約17%，為2022年以來最快，並估計2028及2029財年收入增速分別加快至18%及20%。