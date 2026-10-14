騰訊近年最大離岸債發行！　再抽水445億　加碼押注AI

騰訊(0700)2020以來最大規模的離岸債券發行細節曝光！繼6月完成47億美元的債券發行後，騰訊早前透露，預計融資至少45億美元用於AI項目。



週二（13日）港交所通告，騰訊計劃對18億美元及260億元人民幣票據進行定價，所得款項淨額將分別約為17.9億美元及258.9億元人民幣，合計約逾57億美元（445億港元），超原先預期。目前，騰訊股價跌1.5%，現價419港元。



位於深圳南山區的騰訊濱海大廈是騰訊的全球總部。（視覺中國）

發18億美元及260億人民幣票據 美債息率逾6厘

該公司表示，於紐約時間10月13日，公司已分別與美元票據經辦人就根據計劃發行本金總額18億美元的美元票據訂立認購協議；及人民幣票據經辦人就根據計劃發行本金總額260億元人民幣的人民幣票據訂立認購協議。

是次所發售優先票據，其中，2036年10月美元票據，發售金額13億美元，年利率6.1%，到期日2036年10月21日；2046年10月美元票據，發售金額5億美元，年利率6.75%，到期日2046年10月21日；2036年10月人民幣票據，發售金額200億元人民幣，年利率2.4%，到期日2036年10月21日；2056年10月人民幣票據，發售金額60億元人民幣，年利率3%，到期日2056年10月21日。