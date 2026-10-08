傳騰訊再籌390億離岸債　資本開支飆176%　全力加碼AI

近期，內地多家科技公司持續融資投入AI研發。騰訊（0700）亦不甘示弱，正考慮發行最高 50 億美元（折合約 390 億港元）的離岸債券，最早或於本月發行。《彭博》報道，這批債券可能以美元和離岸人民幣計價，外界普遍預期此舉將為其龐大的債務結構調整及 AI 技術研發提供充足資金支持。



6月曾發債366億 AI資本開支暴增176%

本次潛在發行前，騰訊曾於今年 6 月通過發行長期美元及人民幣證券募資近47億美元（折合約366.6 億港元），為其2020年以來規模最大的債券發行。該筆募資所得資金主要用於債務再融資及一般企業用途，例如開發 AI 產品與服務。

從債務現況來看，據彭博彙編數據顯示，騰訊目前尚有約 220 億美元（折合約 1,716 億港元）離岸債券未到期；其中今年並無公開債券到期，有一筆美元債券則將於 2028 年到期。

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據悉，發債融資規模擴大或因騰訊加大 AI 投入，試圖追趕字節跳動、阿里巴巴等同業對手。在 6 月所在的季度中，其在 AI 項目與算力的資本開支大增 176%，達到 528 億元人民幣。

目前，騰訊計劃開發對標 DeepSeek 或月之暗面等先進模型的人工智能產品，例如計劃在 2026 年下半年推出的 Hy4 模型；同時，該公司已運營國內規模最大、類似 AWS 的雲服務之一，為希望搭建自有 AI 平台的客戶提供算力支持。