美債保衛戰｜美債拋售潮「遠未結束」　達利歐警告背後有何邏輯？

橋水基金創始人瑞·達利歐警告稱，美國國債市場的長期下跌遠未結束，他指出，政府債務供應過剩且不可持續，而主要外國機構買家的需求卻在下降。

在周二發布於LinkedIn的一篇文章中，達利歐概述了一種自我強化的動態：債務發行規模不斷擴大推高債券收益率，最終抬高國家利息支出，並迫使進一步借貸。「債券熊市可能還有很長的路要走。」

他認為，除非高企的借貸成本把經濟活動削弱到足以重新平衡供需，當前周期不會穩定下來。

橋水基金創始人瑞·達利歐警告稱，美國國債市場的長期下跌遠未結束。（新華社）

戰後債務壓力加劇

達利歐的分析表明，美國的債務負擔（以總債務義務和償債成本相對於稅收收入來衡量）已達到二戰結束以來的最高水平。

今年，聯邦政府面臨着艱鉅的再融資計劃，約有10萬億美元的到期債務需要展期，此外還需要新增2.1萬億美元的赤字支出來彌補這些債務。達利歐認為，即使投資者再投資率出現小幅回落，也可能引發巨大的市場融資缺口。

在固定收益資產面臨挑戰的背景下，這種謹慎的態度應運而生。受持續的經濟增長勢頭和能源市場波動的影響，彭博美國國債指數今年已下跌約2.4%，基準10年期美國國債收益率逼近5.4%，創下近25年來的新低。

外國需求與企業競爭

造成這種失衡的核心驅動因素是主要外國買家的激勵機制發生了轉變。

達利歐強調，包括日本和中國在內的主要機構外國投資者可能會繼續縮減購買規模。日本的政策激勵措施傾向於將國內資本回流，以支撐日元和本地固定收益市場，

這可能會促使投資者在日本國債收益率上升的情況下減持其持有的1.1萬億美元美國國債。

與此同時，美國財政部正與企業借款人爭奪資本，後者尋求資金用於大規模人工智能基礎設施投資。

達利歐指出，企業信用利差走闊是早期預警信號，AI超大規模企業的債券發行（2026上半年約2200億美元，超2025全年）堪稱"煤礦裏的金絲雀"。

他同時提醒，股票供給同樣在大幅增加——2026上半年股票發行年化達1.8萬億美元，SpaceX、Alphabet、OpenAI、Anthropic等融資是主要推手。