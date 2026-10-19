MSCI突提出降級累股市暴瀉　印尼擬會晤該指數機構高層

指數機構MSCI上周五警告印尼已不再適合被列為新興市場，該國因此可能被逐出全球股票指數。受消息拖累，印尼雅加達綜合指數﹙JCI﹚上周五暴瀉11.6%，今日再下挫半成。據彭博最新報道，印尼官員計畫周一與MSCI公司高管會面。



此前，印尼方面表示，MSCI突然威脅將該國重新劃分為獨立市場，令其措手不及。這一潛在調整遠比印尼方面以為數月來雙方談判所討論的方案嚴厲。

印尼證券交易所執行長Jeffrey Hendrik在雅加達對記者表示，會談將於周一下午線上舉行，證實了彭博新聞社此前的報導。

Hendrik表示：「我們希望再次說明迄今已經取得的進展，以及接下來計畫採取的舉措。」

他補充稱，印尼官員將詢問MSCI上周五意外宣布這一方案的「背景」，以及這家指數提供商具體希望印尼作出哪些改變。

彭博報道早前指出，MSCI正在就一項將印尼降為獨立市場的提議展開諮詢，稱將其降至前沿市場都不足以反映該國市場問題的嚴重性。MSCI預計，除非見到印尼市場治理和運轉實質性改善的明確證據，否則這一變更將被推進。如果印尼被重新歸類，追蹤MSCI新興市場指數的被動型基金可能會被迫拋售印尼資產，以這些指數為基準的主動型基金經理也可能削減敞口。