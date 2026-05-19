摩通上調MSCI香港指數目標至16500點　公布五大首選港股

综合媒体报道，今日（18日）摩根大通發布最新港股研究報告，上調MSCI香港指數基本目標至16500點，同步將牛市、熊市目標分別調整為17300點、14500點，較當前水平對應潛在漲跌幅為7%、12%及跌6%。



報告顯示，受周期性復甦與寬鬆流動性支撐，MSCI香港指數年初至今上漲13%，表現顯著優於MSCI中國指數、恒生指數。

摩通指出，香港市場正從周期早期轉入中期，上行步伐放緩但增長更具可持續性，地產、金融、消費板塊全面回暖，2025年以來市場遠期每股盈利預測已上調11%。

摩通：地產、金融、消費板塊回暖，上調地產板塊至增持。（資料圖片）

行業評級上，摩通上調地產板塊至增持，公用事業至中性，下調非必需消費品至減持。該行同時公布五大首選港股，分別為港交所（0388）、友邦保（1299）、創科實業（0669）、新鴻基地產（0016）及領展房產基金（0823），標的覆蓋資本市場、科技製造及地產領域。

MSCI香港指數由摩根士丹利資本國際公司編制，採用市值加權法，追蹤在港上市大中型股票表現，是全球機構投資者配置港股的核心參考基準。截至5月18日，MSCI香港指數報15258.24點，今年來最高報15784.47點。