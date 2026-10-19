中證監︰加快推進人民幣股票交易櫃台和REITs納入滬深港通

中國證監會主席吳清在2026金融街論壇年會開幕式上表示，落實內地與香港市場「五個協同」合作新模式，加快推進人民幣股票交易櫃台和REITs納入滬深港通。



他又稱，強化依法從嚴，大力培育規範健康的市場生態。全面落實“五大監管”要求，進一步強化制度機制供給，堅決維護公開、公平、公正的市場秩序。

吳清介紹，近期將推出四項舉措。一是籌建基金業運行監測中心，承擔私募基金份額登記和公私募信息收集、風險監測等職責，著力提高基金業風險防控和監管有效性。二是發布實施人工智能在證券期貨業安全合規應用的意見，健全業務發展、數據安全等監管規範，促進在風投、投研等重點場景安全高效應用，引導科技向善。三是完善違規減持處罰規則，堅持過罰相當、不枉不縱，細化認定標準，更加精準有效打擊違規減持行為。四是制定發布證券市場先行賠付指導意見，進一步明確適用主體和實施程序等，促進依法、快捷、高效開展先行賠付，更好維護中小投資者合法權益。

另外，他說，中證監將同意首批18隻主動ETF註冊，這是推動基金產品創新發展的重要舉措，也將為市場引入更多增量資金。