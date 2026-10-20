泡泡瑪特瀉近4%　成交量為平日七倍！　兩大負面因素發酵

泡泡瑪特股價周二出現異動，一度瀉5.8%，股價創2025年4月以來盤中新低，最新報136.9元，瀉3.7%。與此同時，該股上午成交量達1,664萬股，為平日﹙過去20個交易天平均值﹚的幾乎七倍；涉資22.89億元，為半日成交第三大藍籌。

消息面方面，據彭博引述分析人士稱，市場對該公司三季度的銷售數據比較悲觀。晨星的亞洲股票分析師Jeff Zhang表示，根據第三方監測的數據，泡泡瑪特三季度銷售同比跌幅超過50%；此外公司至今沒有確定業績發布時間，放大了投資人的擔憂。

王寧持股近900億 彭博點名有補稅風險

另外，內地政府加強徵收離岸信託收益稅，但未有公開點名任何人士，但彭博分析則指出，全球前500大富豪中，內地8位及其受益人可能受影響，包括泡泡瑪特、網易(9999)、拼多多(PDD)及中國宏橋(1378)等6家上市公司的創辦人或其家族。相關離岸信託持股截至上周五合共約值1,402億美元。

截至2025年12月31日，泡泡瑪特創始人、CEO王寧持有公司654,381,407股，持股比例為48.73%。以現價計，該股市值近900億元。

泡泡瑪特（PopMart）創始人王寧。（微博＠王寧PopMart）

國稅總局發布離岸信託納稅申報提示

國家稅務總局網站發布提示，提醒相關納稅人盡快梳理本人離岸信託情況，在過渡期內依法申報納稅，避免產生滯納金及其他相關風險。

按照財政部、稅務總局7月24日印發的《關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告》規定，離岸信託納稅人需就離岸信託收益申報繳納個人所得稅。公告給予納稅人90日的過渡期，在過渡期內(10月22日前)完成申報繳稅，不加收滯納金。

稅務部門表示，將為納稅人提供細緻稅收輔導和辦稅服務，幫助納稅人依法履行納稅義務、維護自身權益。