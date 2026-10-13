海底撈借1億予創辦人張勇　限個人財務安排　其妻早前傳賣股交稅

海底撈(6862)公布，向控股股東、執行董事、董事會主席兼首席執行官張勇，提供貸款融資，最多1億元人民幣。

借款期限為1個月

根據貸款協議，借款期限為1個月，利率為1個月港元同業拆息加60個基點，並於到期日一次性償還全部本金及應計利息。該港元金額須按緊接提款日期前一個營業日由中國外匯交易中心公佈的港元兌人民幣中間價換算。

海底撈指出，上述貸款將由集團的內部資源撥付。集團擁有充足資金，且提供該貸款不會影響集團的日常營運及業務發展。而貸款的利率為1個月期港元同業拆息加60個基點，並按類似期限商業貸款的現行市場利率釐定，預期將為集團產生利息收入，該收入高於集團暫時盈餘現金資源的回報，對集團及股東整體有利。

海底撈借1億予創辦人張勇﹙左﹚，旁為其妻子舒萍。﹙資料圖片﹚

僅用於張勇個人財務安排

海底撈指，該貸款設有條件，包括須僅用於張勇的個人財務安排，且不得用任何非法活動；購買本公司股份；向任何第三方提供貸款、擔保或財務資助；或任何違反上市規則或監管要求的用途。公司有權監察張勇對該貸款的使用情況。

此外，該貸款的短期性質、對所得款項用途的限制，以及公司監察該貸款的使用情況並要求強制提前還款的權利，均可保障集團的利益。

值得一提，早前市場傳出海底撈聯合創始人、張勇的妻子舒萍，通過家族信託出售了價值約3.5億美元的公司股份。據外電報道，了解她處境的人士透露，她家之前收到了一張意料之外的稅單。

海底撈今早開報9.36元，挫2.4%。