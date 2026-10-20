甘比唔止織冷衫？推個人品牌KUUKee首度涉足高奢　11月殺入韓國

華人置業集團行政總裁兼執行董事劉陳凱韻（甘比）正式推出其個人時裝品牌KUUKee，並親任品牌設計師。這是繼鉤織手作品牌Happy Yarn後，甘比再度拓展其創意版圖。



據介紹，新品牌主打奢華日常風格，結合趣味、舒適與精緻工藝，早前於金鐘舉辦的預覽活動反應熱烈，部分款式在活動開始首30分鐘內便告斷碼，大部分貨品更需預售，可謂「一衫難求」。



華人置業集團行政總裁兼執行董事劉陳凱韻（甘比）正式推出其個人時裝品牌KUUKee，並親任品牌設計師。（華置提供）

主打「血清素穿搭」理念

該品牌介紹，KUUKee取名自英文「kooky」，寓意獨特、玩味而迷人的個性。品牌承載「輕便」和「Serotonin Dressing」（血清素穿搭）的理念。甘比表示，創辦KUUKee是希望與更多人分享輕鬆的生活哲學，「Happy Yarn的定位是鉤織手作，難以大量製作。因此我決定創辦KUUKee，就像一個平台，讓我發揮創意的小宇宙，與更多人分享，為大家的生活添上玩味色彩。」

在首個系列中，甘比融合了自己喜歡的風格，並加入大量實用細節。她稱：「系列刻意加入了很多袋子，因為我日常有很多隨身物品，手機、銀包、紙巾、濕紙巾等等，隨身的袋子很方便，也可以帶來更多安全感。」

除了香港名店JOYCE以外，甘比預告KUUKee網店將於本月24日投入服務。（華置提供）

網店本周五開張 11月底登陸韓國

KUUKee早前於金鐘舉辦預覽活動，甘比更親臨現場與大家見面，分享作品背後的工藝與創意巧思。活動當日部分款式於活動開始首30分鐘便告斷碼，大部分貨品更需要預售。

KUUKee品牌由構思到推出歷時近一年多。除了香港名店JOYCE以外，甘比預告KUUKee網店將於本月24日投入服務。此外，甘比更透露品牌將於11月底進軍韓國市場，「KUUKee品牌會在11月底進軍韓國市場，在潮流名店BOONTHESHOP內的CASESTUDY和大家見面，希望很快可以邁向國際更多地區，更上一層樓！」

甘比除擔任華人置業集團行政總裁兼執行董事外，她於2023年創立了Happy Yarn，傾注她對紡織工藝的熱愛。（華置提供）

首度涉足高奢

甘比除擔任華人置業集團行政總裁兼執行董事外，她於2023年創立了Happy Yarn，傾注她對紡織工藝的熱愛。透過KUUKee，甘比將其創意宇宙進一步拓展至高級時裝領域，以創辦人及品牌設計師的角色。

甘比稱：「作為一名商業女性和三個孩子的母親，大家可能以為我每天都該穿著俐落的基礎風格。然而，無論出席任何場合，我都喜歡穿著玩味、色彩繽紛的服飾。我希望創作出一系列在任何場合都能輕鬆穿著的舒適單品。對我而言，時尚可以是多變且舒適的。我可以穿著KUUKee去聚會、登機出差、參與商務會議，或是照顧我的孩子們。」