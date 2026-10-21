新世界換債註銷近2億美元舊票據　將發行1.89億美元新債

新世界發展（0017）發布最新公告，宣布由新發行人就旗下三隻美元擔保債券發起的交換要約已於倫敦時間 2026 年 10 月 20 日下午 4 時正順利屆滿。根據公告內容，公司預計於最終付款日交換及註銷未償還現有票據本金總額逾1.99億美元，預計將發行本金總額逾1.89億美元的新VD票據作置換。



新世界旗下的K11（資料圖片）

本次交換要約涵蓋的三隻舊債券，分別為新世界中國地產發行的 2027 年 1 月到期 4.75厘擔保債券，以及由 NWD (MTN) Limited 發行的 2027 年 6 月到期 5.875厘 擔保債券與 2028 年 2 月到期 8.625厘擔保債券，三隻債券均由新世界發展有限公司提供擔保。

新世界於10月6日指出，會發行總值6億美元的新票據，向3筆票據持有人進行票據交換。新票據將於2032年到期，年息率為7.375厘。若提早接受票據交換，持有人每持有1,000美元本金的票據，可另外獲得17.5美元現金。至於交換條款方面，每持有1,000美元本金的現有票據，可以換取總值950美元新票據，同時另可以獲得現金35美元。