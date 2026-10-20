新世界、招商局置地將軍澳百勝角通風樓新盤動工　涉600伙

新世界發展（0017）、招商局置地（0978）、港鐵（0066）合作發展的將軍澳百勝角通風樓物業發展項目，已於日前動工，項目預計提供約600伙住宅。招商蛇口董事總經理聶黎明、新世界發展管理層及其他合作夥伴的管理層共同主持動工儀式。



新世界發展表示，集團積極推進核心地產業務，致力釋放土地儲備價值，將優質土地資源轉化為具市場競爭力的發展項目。將軍澳百勝角通風樓物業發展項目結合集團、招商局置地及合作夥伴的優勢及資源，建設宜居社區。未來，集團將繼續與戰略夥伴緊密合作，以提升整體發展效益，為持份者創造長遠回報。

招商蛇口朱文凱：積極履行駐港央企責任

招商蛇口董事長兼招商局置地董事長朱文凱表示，將軍澳百勝角項目毗鄰港鐵坑口站，交通便捷，周邊生活配套成熟，計劃為社區提供約600伙優質中小型住宅，並配建會所、停車場及完善配套，是善用土地資源、推動社區發展的典範。招商蛇口依託在港平台招商局置地積極履行駐港央企責任，聯同新世界發展、港鐵公司為香港打造宜居空間，改善市民居住條件，為社區注入新活力，期待未来持續深化多方合作，為香港長遠繁榮穩定作出貢獻。

將軍澳百勝角通風樓物業發展項目毗鄰港鐵坑口站，坐落發展成熟地段，區內生活配套完善。項目可建住宅樓面面積約29萬平方呎，設有會所及停車場，將提供約600伙住宅。

將軍澳百勝角通風樓物業發展項目。

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