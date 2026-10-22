周大福料中期盈利增逾九成　高端形象精品店增至13間

周大福(1929)盈喜，預期截至今年9月底止中期淨溢利按年增加約90%至1倍，主要由於期內錄得黃金借貸合約重估產生公允值收益，而去年同期則錄得公允值虧損；以及集團在其核心市場的銷售改善。

資料顯示，周大福去年同期賺25.34億元。

另外，該公司同時公布截至9月底止第二財季表現。期內，零售值按年跌0.5%，其中，港澳及其他市場升33.2%，內地跌5.3%，分別佔零售值的16.7%及83.3%。

次財季港澳同店銷售增三成

季內，內地直營店的同店銷售增長2.2%，而加盟店的同店銷售則下降2.9%。受惠於消費氣氛熾熱及客流暢旺，香港及澳門期內同店銷售增長達29.6%，其中香港上升24%，澳門則上升47.3%。

金價波動，但計價黃金首飾的同店平均售價於季內保持強勁。內地的平均售價上升至1.02萬元，而2026財年第二季為9500元；香港及澳門的平均售價1.54萬元，2026財年第二季為1.68萬元。

同時，定價首飾的平均售價維持強韌。內地定價黃金首飾的平均售價升至1.01萬元，2026財年第二季為7000元，而珠寶鑲嵌首飾的平均售價則大致持平於9100元，2026財年第二季為9300元。在香港及澳門，定價黃金首飾的平均售價升至8900元，2026財年第二季為5700元，而珠寶鑲嵌首飾的平均售價則升至1.64萬元，2026財年第二季為1.59萬元。

季內，集團於內地選擇性地開設23個周大福珠寶零售點，並關閉263個零售點，淨關閉240個零售點。於香港、澳門及其他市場，淨開設1個周大福珠寶零售點。

集團又稱，持續透過提升顧客體驗，強化零售網絡韌性。季內，新增一間高端形象精品店，此店型於內地的總數增至13間，並正穩步邁向2030財政年度達至50間的目標。