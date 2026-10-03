周大福澳門四季名店開新概念店　設首間VIP空間拓高檔客

周大福珠寶（1929）宣布，首家Chow Tai Fook Pavilion 於10月1日在澳門購物中心四季名店正式開幕，作為全新的奢華概念精品店，據介紹，Chow Tai Fook Pavilion旨在為客戶帶來個人化而尊貴的零售體驗。



周大福珠寶）今日宣布，首家Chow Tai Fook Pavilion 於昨日（1日）在澳門購物中心四季名店正式開幕。（周大福珠寶提供）

設首間VIP私享空間拓高檔客

集團表示，自2024年啟動品牌轉型以來，持續提升品牌形象。作為品牌轉型的重要里程碑，Chow Tai Fook Pavilion進一步拓展奢華與沉浸式零售新形態。店舖以獨立亭閣式結構為核心，串聯各珠寶與擺設區域，呈獻高級珠寶系列等珍貴作品。Chow Tai Fook Pavilion亦是周大福珠寶在澳門首間及目前唯一設有VIP私享空間的門店。於 VIP 私享空間內，品牌珠寶專家將為客戶主持翡翠、鑽石及珍罕寶石鑑賞工作坊，同時展出多款珠寶。

受惠於旅遊業復甦及零售體驗持續提升，周大福珠寶於2026財政年度 ，周大福珠寶在澳門地區同店銷售按年上升近30%，期內，集團亦於澳門淨開設五個零售點, 包括永利皇宮的新門店和美獅美高梅的 HEARTS ON FIRE 門店。