美債保衛戰｜避險需求推動債市走高　美10年期國債殖利率跌破5%

受AI概念股大跌引發的避險買盤推動，美國國債飆升，10年期殖利率回落至5%以下。

這波漲勢推動各期限美債殖利率最多下跌16個基點，5年至30年期殖利率均觸及近一個月最低水平。

彭博分析指，除了避險需求外，市場對聯儲會明年加息的預期降溫也提振了國債走勢。另外，投資者擔心，如果AI投資勢頭減弱，美國經濟成長或難以持續，因此儘管油價再度上漲，資金仍湧入債市。

花旗利率衍生品策略師Michael Chang向彭博表示：「儘管當天油價上漲，美國國債仍表現出避險資產的特徵」。被視為AI投資情緒風向球的美國半導體公司股價周四恢復下跌，費城半導體指數一度重挫6.3%，至7月底以來最低水平。

受AI概念股大跌引發的避險買盤推動，美國國債飆升。（視覺中國）

接下來美債走勢可能部分取決於高油價和對AI股票交易的擔憂哪一個佔據上風。

星展銀行高級利率策略師Eugene Leow表示：「隨著投資者重新評估AI相關資產，最近市場情緒似乎搖擺不定。美國國債殖利率按近期標準看仍處於高位，投資者可能希望通過買入美債避險，對沖其中一些風險。」

彭博策略師觀點認為︰「今天的價格走勢表明，如果風險資產進一步惡化，避險需求將壓倒對通脹和美聯儲的任何擔憂。鑒於較高票息為總回報提供了更大的緩沖，同時AI主題交易的前景仍存在不確定性，債券的吸引力正在變大。」