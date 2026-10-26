韓股大時代｜高盛削韓國Kospi指數目標價25%　因對AI交易擔憂加劇

隨著市場對人工智能交易的擔憂加劇，高盛集團策略師將韓國Kospi指數的目標位下調25%。這是該行今年多次上調目標後的首次大幅下調。



採用更為保守的估值假設

據彭博報道，Timothy Moe等分析師把該指數未來12個月的目標位從12,000點下調至9,000點，理由是基準指數較6月高點下跌逾35%後，需要採用更為保守的估值假設。策略師認為，這輪拋售已令韓國股票處於嚴重低估狀態，調整後的目標仍意味著該指數較當前水平有逾60%的上漲空間。

高盛分析師最近一次上調Kospi指數目標是在6月。儘管當月稍晚開始的全球人工智能股票拋售導致指數成分股下挫，該行仍將目標維持在12,000點。

報道指出，三星電子和SK海力士等晶片製造巨頭使韓國Kospi指數成為人工智能交易的風向球。投資者日益擔憂該行業巨額基礎設施支出能否持續，同時融資成本不斷上升，卻鮮有跡象顯示這些投入可帶來足夠回報。相關拋售壓力已經蔓延至韓國整體股市.

「市場正在計入一個過度負面的基本面前景，」高盛策略師在10月25日的報告中寫道。他們表示，下調目標是為了「納入市場可能如何評估相關基本面的更保守假設，但仍認為當前水平市場的風險回報具有吸引力」。

2026年7月23日，圖為韓國半導體企業三星電子（左）與SK海力士（右）的標誌。（Reuters）

韓國股市已從今年表現最火熱的主要市場，變成全球估值最低的市場，估值降至印度尼西亞股市的大約一半。彭博匯編的數據顯示，Kospi指數未來12個月預期本益比已降至約4倍。這是2006年以來18個市場中首次出現如此低的估值。該市場2026年初的市值曾超過1萬億美元。

高盛策略師估計，當前半導體股估值意味著該行業2027年盈利將下降65%，但該行認為這種情景過度悲觀。記憶晶片行業以外的股票約占該指數一半，目前的預期本益比為7.6倍。

儘管最新下調指數目標，高盛仍看好電力、工業、公司治理相關股票，以及受益於國內再通膨和韓國流行文化的企業。