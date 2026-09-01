韓股大時代｜韓總統府政策室長辭任　撐推出單隻股票槓桿ETF捱批

韓股早前大冧市，惹來不少散戶損手，原因之一是槓桿ETF引發泡沬，官方其後急出手整治。最新消息是，韓國總統顧問金容範已辭去其職務，他在任期間曾支持推出單隻股票槓桿ETF，並提出利用人工智能(AI)熱潮帶來的稅收盈餘進行「全民分紅」的構想。



彭博引述總統府青瓦台消息，韓國總統李在明周二﹙9月1日﹚接受了金容範作為總統室政策室長的辭呈。總統府尚未立即披露其辭職原因，也未公佈繼任人選。該職位負責統籌政府的經濟和國內政策議程。

翻查資料，金容範是政府多項標誌性政策舉措的關鍵設計者，但也因迅速推出與三星電子和SK海力士掛鉤的單只股票槓桿ETF而受到批評。這些產品於5月推出，旨在吸引散戶資金流入國內股市，但隨後導致市場劇烈波動，促使監管機構加強了投資者保護措施。

他提出的利用AI熱潮帶來的超額稅收進行「全民分紅」的構想也引發了激烈的公眾辯論，並加劇了市場對政府可能如何使用這筆意外之財的猜測。金容範表示，該想法涉及分配超額稅收收入，而非動用企業利潤。

2026年7月23日，圖為韓國半導體企業三星電子（左）與SK海力士（右）的標誌。（Reuters）

另外，彭博報道又稱，金容範還是政府大規模晶片投資計畫背後的推動力量，該計畫旨在利用半導體需求激增的契機。李在明政府正統籌至少1,350萬億韓元（8,800億美元）的企業投資，用於在全國範圍內建設晶片工廠和數據中心，力圖將韓國經濟打造為AI革命中的關鍵參與者。

在政府正努力將半導體熱潮轉化為惠及更廣泛家庭的福音之際，金容範的離職給李在明的經濟和政策團隊留下了重大空缺。

韓國央行預計，受全球對晶片強勁需求推動貿易、企業盈利和政府收入成長的提振，今年韓國經濟將成長3.3%。