星洲「先買後付」付款平台hoolah逆市擴展香港市場

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-03-25 17:04

新加坡付款平台hoolah於2020年擴展香港市場，表示有意在今月推出「先買後付（Buy Now, Pay Later）」及免息拆分三期的付款服務，為本地消費者及商戶提供新的電子付款體驗。hoolah的香港合作商戶有Zenyum HK， Go24fitness，Product Pro及Lacess等等，涵蓋購物、消閒娛樂及服務等範疇。

創辦人Stuart Thornton表示，hoolah能夠迎合香港消費者的電子支付習慣和商戶發展需要，認為香港具極大發展潛力，消費者普遍有使用電子支付的習慣，年輕人亦經常信用卡負債，所以希望將「能負擔，也負責」（Responsible Affordability）的理念幫助用戶理性消費。

此外，香港不少商戶因加快數碼轉型面對建立電子支付系統和網上宣傳困難，創辦人認為hoolah能夠解決兩項疑難，並且提高商戶20%至40%的轉換率（Conversion rate），例如過往每100位訪客中有10位顧客成功交易，轉換率為10%，而加入hoolah後，成功交易的顧客能提升至30至50位，並增加了顧客購買量（Basket size）。

主打「免息分期付款」和「財務管理」

有別於市面上鼓勵用戶消費但忽略「還款責任」的支付平台，發言人指hoolah是一個「不從消費者身上賺錢」的支付平台，公司欲善用科技設計出結合「免息分期付款」和「財務管理」功能的平台，設立多層機制預防用戶因逾期還款產生額外費用。

新加坡付款平台hoolah。（資料圖片）

機制包括：

一、hoolah接受信用卡和扣帳卡，為消費者提供無需負債的分期付款選擇；

二、用戶在到期付款日之前，會收到hoolah的提醒在已登記的銀行卡中預留充足的餘額，避免用戶延期付款產生額外費用；

三、公司建立了風險決策機制（Proprietary isk decision engine），實時評估用戶的財務狀況和消費目的，迅速判斷是否接受該筆交易；

四、每位用戶皆設有消費上限，上限會隨著還款紀錄和使用年期調整，當用戶消費到達上限，hoolah 會要求用戶還清現有款項，否則無法使用平台。

hoolah於2018年成立，現於新加坡、馬來西亞及香港提供服務。平台使用方面，2020年平台總用戶比2019年增加500%，亞洲合作商戶累積逾2,800間， 2020年比2019年增加了400%。計劃今年將進一步拓展市場至泰國、菲律賓、台灣、韓國及日本等。